Neuer James Bond: Verlobter von Dua Lipa soll 007 werden

Pop-Ikone Dua Lipa und Schauspiel-Star Callum Turner versetzten die Berlinale am Valentinstag in Staunen. Während er seinen neuen Film präsentierte, heizte sie die Gerüchteküche um James Bond an.

Am Samstag stand Callum Turner im Rampenlicht, um seinen neuen Film „Rosebush Pruning“ im Wettbewerb um den Goldenen Bären zu präsentieren. Doch die Blicke der Fotografen am roten Teppich waren vor allem auf seine Verlobte Dua Lipa gerichtet. In einem schwarzen, schulterfreien Kleid aus transparenter Spitze begleitete die 30-Jährige ihren Partner zur Weltpremiere. Der hautenge Stoff setzte ihre Silhouette deutlich in Szene und sorgte für den Tuschel-Moment des Abends.

Spekulationen um James Bond

Abseits der Mode dominierten jedoch die Spekulationen um die Zukunft des Briten das Geschehen. Bereits im Januar berichteten britische Medien, dass Callum Turner als heißester Kandidat für die Nachfolge von James Bond gilt. Bei einer Pressekonferenz im Rahmen der Berlinale hielt sich der 36-Jährige allerdings bedeckt. Auf Nachfragen der dpa reagierte er ausweichend: „Ich werde das nicht kommentieren.“

Geheime Details aus dem Umfeld

Trotz der offiziellen Zurückhaltung scheint das Thema hinter den Kulissen längst präsent zu sein. Eine Quelle aus Turners Umfeld behauptete gegenüber der „Daily Mail“, dass der Schauspieler seinen potenziellen neuen Job bereits „in der ganzen Stadt herumposaunt“ habe. Laut diesen Informationen sei es das „schlecht gehütete Geheimnis schlechthin“. Passend dazu gibt es Gerüchte, dass Dua Lipa den Titelsong für den neuen Bond-Streifen beisteuern könnte.

Hochzeit und neue Filmprojekte

Privat läuft es für das Paar, das seit 2024 liiert ist, blendend. Dua Lipa bestätigte bereits im vergangenen Sommer ihre Verlobung. In seinem aktuellen Werk „Rosebush Pruning“ zeigt Turner jedoch eine düstere Seite. Er spielt den Sohn einer toxischen, wohlhabenden Familie, in der Pamela Anderson die Rolle der Mutter übernimmt.

Vorsicht bei Bond-Gerüchten

Ob Turner tatsächlich in die Fußstapfen von 007 tritt, bleibt abzuwarten. Namen wie Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill oder Paul Mescal werden ebenfalls immer wieder genannt. Laut „Hollywood Reporter“ stellen sich fast alle derartigen Spekulationen am Ende als falsch heraus, da sie oft gezielt von Agenten gestreut werden, um die Aufmerksamkeit für ihre Klienten zu steigern.