Nach TV-Aus: Gerüchteküche um Tochter von DJ Ötzi brodelt
© ORF/IP Media/Peter Kivograd

Lisa-Marie Friedle

Nach TV-Aus: Gerüchteküche um Tochter von DJ Ötzi brodelt

14.02.26, 20:06
Nach ihrem vieldiskutierten Moderations-Job in Kitzbühel ist Lisa-Marie Friedle nun in Wien aufgetaucht. 

Während über ihr TV-Aus spekuliert wird, suchte die Ötzi-Tochter in der City offenbar Erholung.  

Lisa-Marie Friedle hat mit ihrem Moderations-Einsatz beim heurigen Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel viel Aufmerksamkeit erregt – doch das Kapitel könnte schneller wieder beendet sein als gedacht. Gemeinsam mit ihrem Vater DJ Ötzi interviewte sie Stars am Rande des Events, doch im Quotenvergleich soll das Duo nicht überzeugt haben. 

Rätsel um Society-Auftritt

Zeitgleich zum Auftauchen der Ötzi-Tochter in Wien fand in der Bundeshauptstadt am Donnerstag der Opernball statt.

Nach TV-Aus: Gerüchteküche um Tochter von DJ Ötzi brodelt
© ORF/IP Media/Peter Kivograd

Da Friedle in der Stadt gesichtet wurde, kochte die Gerüchteküche sofort hoch: Viele vermuteten einen großen Auftritt der Nachwuchs-Moderatorin bei dem Society-Ereignis des Jahres. Doch wer am roten Teppich oder in der Loge nach ihr Ausschau hielt, wurde enttäuscht. Bei dem offiziellen Großereignis war Lisa-Marie Friedle nicht zu sehen.

Private Auszeit in Wien

Alles deutet derzeit darauf hin, dass es sich bei dem Wien-Besuch um einen rein privaten Kurztrip handelt. Nach den turbulenten Wochen und den Spekulationen rund um ihr mögliches Aus als Moderatorin dürfte sich Friedle eine kleine Verschnaufpause gegönnt haben.

Anstatt das Rampenlicht zu suchen, stand für die junge Frau in Wien offensichtlich Erholung auf dem Programm, fernab von Kameras und Interview-Mikrofonen.

