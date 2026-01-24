DJ Ötzis Tochter Lisa-Marie im Kitz-Talk: "Es ist schon viel!"

Der Schlagerstar und seine Tochter sind während des Hahnenkammrennens viel im Einsatz. Im Gespräch mit oe24 erzählt Lisa-Marie Friedle, wie sie den Arbeits-Marathon durchhält.

Seit einigen Jahren leuchtet ein neuer Stern am Schlagerhimmel: Lisa-Marie, die Tochter von DJ Ötzi, hat das Rampenlicht nicht nur geerbt, sondern sich selbst erobert. Gemeinsam mit ihrem berühmten Vater hat sie bereits bei den größten Schlagershows des deutschsprachigen Raums für Furore gesorgt – mal mitsingend, mal moderierend, immer charmant.

Viel Kritik, aber auch viel Lob

Kritik? Gab es zuhauf. Lob? Mindestens ebenso reichlich. Besonders ihre Moderationskünste werden immer wieder hervorgehoben – eine Mischung aus natürlicher Lockerheit und feinsinniger Schlagfertigkeit, die selbst gestandene Showgrößen zum Schmunzeln bringt.

DJ Ötzi mit Tochter Lisa-Marie. © Roman Fuhrich

Zurzeit arbeitet Lisa-Marie auf Hochtouren beim legendären Hahnenkammrennen. Gemeinsam mit DJ Ötzi gibt sie für den ORF Backstage-Einblicke, die im Anschluss an die Rennen sonntags in der Primetime unter dem Titel „Kitzbühel 26 – Promis, Partys, Pistentratsch“ ausgestrahlt werden.





Papa-Tochter-Duo mit Elan

Im Kitz Race Club plauderte das junge Talent mit oe24 über die Herausforderungen ihres Alltags: „Es ist schon viel, aber es macht Spaß. Manchmal muss man sich auch ein bisschen zurückziehen“, verriet sie mit einem Augenzwinkern. Während Papa Gery Friedle auf jeder Party zu finden ist und den Arbeitsstress tagsüber souverän meistert – Profi eben – hat Lisa-Marie ihren eigenen, subtileren Weg gefunden: „Ich lasse einfach die Partys aus!“ Eine Strategie, die Respekt verdient.

DJ Ötzi selbst zeigt sich voller Stolz: „Es ist so schön, mit ihr ein Team zu sein.“ Der Erfolg gibt den beiden Recht: Ob vor der Kamera oder hinter den Kulissen – die Ötzi-Dynastie versteht es, Entertainment mit Herz, Humor und einem Hauch von Selbstironie zu verbinden.