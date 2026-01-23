Schuh-Dramen bei der A1 Kitz Night in Rosi's Sonnbergstuben

Die Damen kämpften mit ihrem Schuhwerk. Lizz Görgl blieb gar zwischen den Dielen stecken, als sie bei der A1 Kitz Night ankam.

Wenn sich zur A1 Kitz Night in Rosi’s Sonnbergstuben Society, Wirtschaft und Sport die Klinke in die Hand geben, ist eines garantiert: Glamour trifft Hüttenzauber – und manchmal auch gnadenlos auf Holzdielen.

Drinnen knistert das Kaminfeuer, draußen glitzert der Schnee – und dazwischen flanieren Spitzenmanager, Sportlegenden und Society-Größen mit einem Glas Champagner in der Hand. Die Herren sind modisch meist unkompliziert unterwegs. Feste Schuhe, sicherer Stand, Problem erledigt. Ganz anders die Damen, die sich alljährlich einer existenziellen Frage stellen müssen: High Heels oder Hüttenboden – wer gewinnt?

Görgl bleibt bei den Skischuhen

Dass diese Rechnung nicht immer aufgeht, bewies Lizz Görgl mit sportlicher Gelassenheit. Die ehemalige Ski-Olympiasiegerin blieb mit ihren eleganten Bleistift-Absätzen kurzerhand in den Dielen hängen und nahm es mit Humor: „Mit Skischuhen wäre das nicht passiert.“ Ein Satz, der wohl heimlich von vielen Anwesenden gedacht – aber selten so ehrlich ausgesprochen wurde.

Klug vorgesorgt hatte hingegen Unternehmerin Elisabeth Gürtler. Sie erschien gleich mit Plan B: Bei der Garderobe wurden die bequemen Stiefel routiniert gegen edle Leder-Stiefeletten getauscht. Stilvoll, souverän und eindeutig hüttenerprobt – Erfahrung zahlt sich eben aus, nicht nur im Business.

Elisabeth Gürtler hat vorgesorgt. © oe24

Spaßiger Abend

So wurde auch die diesjährige A1 Kitz Night wieder zum Beweis dafür, dass wahre Eleganz in Kitzbühel nicht nur im Outfit liegt, sondern auch im Humor. Denn wer auf 1.200 Metern Höhe feiern will, sollte eines nie vergessen: Der Society-Parkettboden kann tückischer sein als die Streif.