Gipfeltreffen von Wirtschafts- und Sport-VIPs bei der A1 Kitz Night

Am Freitagabend lud A1 wieder zum Netzwerker-Event in Rosi's Sonnbergstuben. Zahlreiche Promis folgten der Einladung.

Als sich am Freitagabend die Türen von Rosi’s Sonnbergstuben öffneten, traf sich in Kitzbühel erneut das „Who is Who“ aus Sport, Wirtschaft, Politik und Medien: A1 lud zum Netzwerktreffen vor alpiner Kulisse. Gastgeber sind die A1-Vorstände Thomas Arnoldner, Jiří Dvorjančanský, Martin Resel und Sonja Wallner, die zur traditionsreichen Society-Night baten.

Ski-Asse Dominik Raschner und Fabio Gstrein. © Roman Fuhrich

Die Veranstaltung gilt längst als Fixpunkt im Rahmen des Kitzbühel-Wochenendes und verbindet sportliche Spitzenleistungen mit wirtschaftlicher und politischer Prominenz. Entsprechend hochkarätig ist auch heuer die Gästeliste.

Elisabeth Gürtler legte einen strahlenden Auftritt hin. © oe24

Alexandra Meissnitzer. © oe24

Ski-Asse und ehemalige Ski-Stars

Sportlich wurde die A1 Kitz Night von einer beeindruckenden Riege an Ski-Persönlichkeiten geprägt. Neben Ski-Austria-Präsidentin Roswitha Stadlober und Alexandra Meissnitzer (FIS) waren aktive Athleten wie Fabio Gstrein, Johannes Strolz, Dominik Raschner und Joshua Sturm dabei. Für besonderen Glanz sorgten zudem zahlreiche heimische Sportlegenden, darunter Benni und Marlies Raich, Lizz Görgl, Michaela Kirchgasser, sowie Michi Konsel.

Auch Ulrike Kriegler und Lizz Görgl mischten sich unter die Gäste der A1 Kitz Night. © Roman Fuhrich

Top-Manager unter sich

Auch die Wirtschaft war prominent vertreten: Mit dabei unter anderem BIG-Geschäftsführerin Christine Dornaus, Spar-Chef Markus Kaser und viele weitere.

Das richtige Schuhwerk

Unternehmerin Elisabeth Gürtler wechselte in der Garderobe noch schnell Winterschuhe gegen edle Stiefel, Lizz Görgl kam auf Bleistft-Absätzen und blieb zwischen den Holzdielen stecken. "Mit Skischuhen wäre das nicht passiert", sagte sie lachend im oe24-Talk.

Michael Konsel © Roman Fuhrich

Netzwerken auf höchstem Niveau

Die A1 Kitz Night steht damit einmal mehr für Networking, informelle Gespräche und den Austausch zwischen Spitzensport, Wirtschaft und Politik – eingebettet in die unverwechselbare Atmosphäre von Rosi’s Sonnbergstuben. Ein Abend, der Kitzbühel als Treffpunkt der Entscheidungsträger eindrucksvoll unterstreicht.