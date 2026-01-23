Kitzbühel-Tratsch: Geheime Red-Bull-Party mit 70 Leuten – ABER: Mateschitz fehlt!

Am Freitagabend finden neben den offiziellen Programm-Highlights gleich mehrere exklusive Veranstaltungen statt. Unter anderem von Red Bull – oe24 hat alle Infos.

Das 86. Hahnenkammrennen muss heuer ohne Stammgäste auskommen: Ski-Legende Hansi Hinterseer, Andreas Gabalier und auch die Familie Swarovski glänzen mit Abwesenheit. Dafür feiern Stars wie Jürgen Klopp, DJ Ötzi und Bernie Ecclestone die Skihelden am Fuße der Streif.

Während heute die großen offiziellen Party-Highlights mit der 33. Weißwurstparty und der A1 Kitz Night in Rosi's Sonnbergstuben anstehen, erfuhr oe24 von einer viel exklusiveren Veranstaltung für nur 70 Gäste. Laut eines Insiders lädt Red Bull zur Secret Party im Schloss Lebenberg.

In Kitzbühel verliebte sich Mateschitz

Bei der Geheim-Party wartet man zwar auch vergebens auf Red-Bull-Chef Mark Mateschitz, dafür soll es "einige Überraschungen" geben, wie ein Insider berichtet. "Früher war Mark immer da. Vor zwei Jahren hat man schon gesehen, dass sich mit Vici etwas anbahnt. Ich freue mich für die beiden", erzählt die Quelle weiter.