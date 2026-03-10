Wäsche riecht nach dem Waschen muffig? Das steckt dahinter

Frisch gewaschen und trotzdem riecht die Kleidung unangenehm modrig? Wir verraten Ihnen, woran der lästige Muff liegt und mit welchen einfachen Hacks Ihre Wäsche endlich wieder wie neu duftet.

Es ist ein bekanntes Problem im Haushalt: Man öffnet die Waschmaschine, erwartet den Duft von frischen Blumen, doch stattdessen schlägt einem ein muffiger Geruch entgegen. Oft liegt das Problem nicht an der Wäsche selbst, sondern an der Quelle.

© Getty Images

Bakterien als Ursache: Wenn die Maschine zum Mief-Herd wird

Der Hauptgrund für muffige Wäsche sind Bakterien und Biofilm in der Waschmaschine. Durch häufiges Waschen bei niedrigen Temperaturen (30 oder 40 Grad) und die Verwendung von zu viel Weichspüler setzen sich Rückstände ab. Diese bilden einen idealen Nährboden für Mikroorganismen, die den unangenehmen Geruch verursachen. Auch wenn nasse Wäsche zu lange in der Trommel liegen bleibt, entstehen schnell Bakterien, die den typischen „Keller-Geruch“ erzeugen.

© Getty Images

Erste Hilfe: So reinigen Sie Ihre Waschmaschine richtig

Um den Geruch loszuwerden, müssen Sie die Maschine tiefenreinigen. Hier kommen bewährte Hausmittel ins Spiel:

Heißer Leerlauf: Starten Sie mindestens einmal im Monat einen Leerlauf bei 60 bis 90 Grad. Geben Sie einen speziellen Maschinenreiniger oder Hausmittel wie Zitronensäure oder Essig direkt in die Trommel, um Kalk und Bakterien abzutöten.

Starten Sie mindestens einmal im Monat einen Leerlauf bei 60 bis 90 Grad. Geben Sie einen speziellen Maschinenreiniger oder Hausmittel wie Zitronensäure oder Essig direkt in die Trommel, um Kalk und Bakterien abzutöten. Dichtungen & Filter prüfen: Reinigen Sie regelmäßig die Gummimanschette an der Tür. Hier sammeln sich oft Wasser und Schmutz an. Vergessen Sie auch das Flusensieb (meist unten rechts) nicht.

Reinigen Sie regelmäßig die Gummimanschette an der Tür. Hier sammeln sich oft Wasser und Schmutz an. Vergessen Sie auch das Flusensieb (meist unten rechts) nicht. Das Waschmittelfach: Nehmen Sie die Schublade komplett heraus und schrubben Sie sie gründlich ab. In den Ecken bildet sich oft unbemerkt Schimmel.

Tipp: Lassen Sie nach jedem Waschgang die Tür und das Waschmittelfach weit offen stehen, damit die Restfeuchtigkeit entweichen kann.

Vorbeugung: Hacks für dauerhafte Frische

Damit der Mief gar nicht erst zurückkehrt, helfen diese einfachen Verhaltensregeln:

Sofort aufhängen: Lassen Sie feuchte Wäsche niemals länger als nötig in der Maschine.

Lassen Sie feuchte Wäsche niemals länger als nötig in der Maschine. Richtig dosieren: Verwenden Sie nicht zu wenig Waschmittel, besonders bei hartem Wasser oder starker Verschmutzung ist die korrekte Menge entscheidend für die Hygiene.

Verwenden Sie nicht zu wenig Waschmittel, besonders bei hartem Wasser oder starker Verschmutzung ist die korrekte Menge entscheidend für die Hygiene. Natron-Trick: Geben Sie einen Esslöffel Natron zum Waschgang. Es neutralisiert Gerüche und wirkt wasserenthärtend.

Geben Sie einen Esslöffel Natron zum Waschgang. Es neutralisiert Gerüche und wirkt wasserenthärtend. Sportkleidung-Check: Verschwitzte Kleidung sollte niemals feucht in den Wäschekorb geworfen werden. Lassen Sie sie erst trocknen oder waschen Sie sie sofort.

Mit diesen einfachen Kniffen gehört muffige Wäsche der Vergangenheit an und Ihr Zuhause duftet wieder herrlich frisch!