Waschmaschine: Diese Hausmittel sollten Sie NIE zur Reinigung verwenden

Welche beliebten Hausmittel Sie besser nicht zur Reinigung Ihrer Waschmaschine verwenden sollten und welche Alternativen wirklich sinnvoll sind, erfahren Sie hier.

Die Waschmaschine soll sauber machen, aber wer sie falsch reinigt, richtet manchmal mehr Schaden an als gedacht. Auf Social Media kursieren unzählige „Lifehacks“, die angeblich Wunder wirken. Spoiler: Manche davon sind alles andere als smart. Vor allem einige beliebte Hausmittel können Ihrer Maschine langfristig richtig schaden. Hier kommen die Klassiker, die Sie besser mit Vorsicht (oder gar nicht) einsetzen sollten.

Essig & Essigessenz, kurzfristig top, langfristig flop

Ja, Essig löst Kalk. Und ja, er lässt die Trommel erstmal schön glänzen. Aber: Die Säure greift auf Dauer Gummidichtungen, Schläuche und Kunststoffteile an. Die werden spröde, porös und im schlimmsten Fall undicht. Essigessenz ist dabei noch aggressiver. Als Dauerlösung ist Essig also keine gute Idee. Wenn überhaupt, dann nur stark verdünnt und sehr selten.

Zitronensäure bei hohen Temperaturen

Zitronensäure gilt als „natürlicher Entkalker“, stimmt grundsätzlich auch. Aber bitte nicht heiß! Ab etwa 60 Grad verbindet sie sich mit Kalk zu Calciumcitrat. Das ist eine feste, weiße Substanz, die sich in Schläuchen und Leitungen ablagern kann. Ergebnis: Verstopfungen statt sauberer Maschine. Faustregel: Zitronensäure nur kalt oder lauwarm anwenden, niemals im Kochwaschgang.

Geschirrspültabs bitte in der Küche lassen

Auch das ist so ein Internet-Trick: Tab in die Trommel, leerer Waschgang, fertig. Problem: Geschirrspültabs sind nicht für Waschmaschinen gemacht. Ihre Zusammensetzung kann Dichtungen angreifen und auf Dauer Materialschäden verursachen. Kurz: Was für den Geschirrspüler gedacht ist, sollte dort auch bleiben.

Was stattdessen besser funktioniert

Wenn Sie Ihre Waschmaschine reinigen wollen, ohne ihr zu schaden, sind diese Optionen deutlich sanfter:

Natron: Etwa 50 Gramm ins Waschmittelfach geben und einen Waschgang bei mindestens 60 Grad starten. Hilft gegen Gerüche und leichte Ablagerungen.

Etwa 50 Gramm ins Waschmittelfach geben und einen Waschgang bei mindestens 60 Grad starten. Hilft gegen Gerüche und leichte Ablagerungen. Waschsoda: Perfekt für stark verschmutzte Einspülkammern und die Türdichtung. In der Maschine selbst bitte nur sparsam einsetzen, da es deutlich alkalischer ist.

Nicht alles, was „natürlich“ klingt, ist automatisch harmlos

Essig, Zitrone & Co. wirken zwar oldschool-clean, können Ihrer Waschmaschine aber langsam den Garaus machen.