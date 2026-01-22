Die wichtigsten Gartenarbeiten, die Sie im Jänner nicht verpassen dürfen

Wenn Schnee den Boden bedeckt und der Garten in tiefem Winterschlaf zu liegen scheint, könnte man meinen, dass es nichts zu tun gibt. Doch weit gefehlt! Der Jänner ist die ideale Gelegenheit, um den Garten auf Vordermann zu bringen und sich auf die kommende Gartensaison vorzubereiten.

Auch wenn der Jänner der kalte Monat ist, in dem die Natur zur Ruhe kommt, gibt es doch zahlreiche Aufgaben, die im Garten nicht vernachlässigt werden sollten. Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, den Grundstein für den Frühling zu legen und das mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg. Mit diesen einfachen, aber wichtigen Aufgaben schaffen Sie die besten Voraussetzungen für eine blühende und ertragreiche Gartensaison.

Wildtriebe entfernen

Im Jänner sprießen die wilden Triebe! Besonders bei Flieder und anderen Gehölzen schießen unkontrolliert Wurzelausläufer aus dem Boden. Doch diese ungebetenen Gäste rauben Ihren Pflanzen wertvolle Energie. Um dem vorzubeugen, sollten Sie die Wildtriebe nicht nur knapp abschneiden, sondern komplett ausreißen. Auf diese Weise bleibt die Pflanze gesund und kräftig.

© Getty Images

Ein weiterer Punkt auf der Jänner-Agenda: Christ- und Lenzrosen. Die dunklen Flecken auf den Blättern dieser winterblühenden Schönheiten deuten auf die gefürchtete Schwarzfleckenkrankheit hin. Entfernen Sie befallenes Laub sofort und entsorgen Sie es im Restmüll. Auf keinen Fall im Kompost, da sich der Pilz andernfalls weiter verbreiten könnte.

Starten Sie ins Gemüsejahr

Der Jänner ist der optimale Monat, um mit dem neuen Gemüsejahr zu starten! Auch wenn draußen noch der Winter herrscht, können Sie sich mit der richtigen Vorbereitung schon jetzt die ersten Erntefreuden sichern.

Viele Kaltkeimer wie Christrosen, Phlox oder Eisenhut profitieren von einer frühen Aussaat. Dazu werden die Samen zunächst in feuchter Anzuchterde bei Zimmertemperatur vorgequollen. Danach stellen Sie die Schalen an einen kühleren Ort, um den nötigen Kältereiz zu erhalten, Temperaturen zwischen -4 und +4 Grad sind hierfür optimal. Ab Ende Jänner können Sie zudem die ersten wärmeliebenden Gemüsesorten vorziehen. Melanzani, Paprika und Chili brauchen Monate, bis sie erntereif sind.

Tiere in der Natur unterstützen

Der Jänner ist hart für viele Wildtiere, Futter und Unterschlupf sind knapp. Jetzt ist es an der Zeit, Vögel, Igel und Co. zu unterstützen! Die Winterfütterung von Vögeln, Eichhörnchen und anderen Wildtieren sollte in dieser Zeit nicht vernachlässigt werden. Achten Sie zudem darauf, dass Ihre Futterhäuschen regelmäßig gereinigt werden, damit sich keine Krankheitserreger ansammeln. Laub- und Totholzhaufen sollten Sie möglichst unangetastet lassen. Sie bieten vielen Tieren, wie Igeln, Insekten und anderen Nützlingen, ein sicheres Winterquartier.

© Getty Images

Jetzt ist auch eine gute Zeit, um Nistkästen zu überprüfen. Sitzen sie stabil und sind sie sauber? Ist es vielleicht Zeit, das alte Nest zu entfernen, damit die Vögel im Frühling ein gemütliches Zuhause finden? Ein regelmäßiger Check hilft, die Brutvögel im kommenden Jahr zu unterstützen.