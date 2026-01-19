Eiskalte Wohnung? Mit diesen Tricks wird es blitzschnell wieder warm

Es gibt kaum etwas Unangenehmeres, als bei frostigen Außentemperaturen nach Hause zu kommen und die Wohnung ist eiskalt. Wie Sie Ihr Zuhause schnell aufheizen und gleichzeitig Energiekosten sparen, verraten wir hier.

Sie waren länger weg, haben die Heizung runtergedreht, oder schlimmer noch: die Heizung ist ausgefallen? Keine Panik! Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Wohnung im Handumdrehen wieder auf Wohlfühltemperatur bringen und das ganz ohne teure Nachzahlungen. Wenn Sie ein paar einfache Fehler vermeiden und auf die richtigen Tipps setzen, wird es in kürzester Zeit wieder richtig gemütlich!

Heizkörper freihalten und entlüften

© Getty Images

Der Heizkörper sollte nicht verdeckt sein. Stellen Sie keine Möbel oder Vorhänge davor. Denn auch die beste Heizung bringt nichts, wenn die warme Luft nicht zirkulieren kann. Damit die Wärme auch gleichmäßig verteilt wird, ist es wichtig, die Heizkörper regelmäßig zu entlüften. Luft im Heizkörper verhindert, dass er effizient arbeitet, und führt zu kalten Stellen im Raum. Einmal im Jahr sollte das Entlüften daher auf dem Wartungsplan stehen.

Zugluft vermeiden

Der nächste wichtige Punkt: Zugluft. Besonders im Winter kann kalte Luft durch undichte Fenster oder Türen in den Raum eindringen und die Heizleistung erheblich beeinträchtigen. Überprüfen Sie daher die Dichtungen und ersetzen Sie diese gegebenenfalls. Auch ein Dichtband kann hier wahre Wunder wirken. Vermeiden Sie es zudem, Fenster gekippt zu lassen, das führt zu einem ständigen Wärmeverlust.

Richtig lüften

Stattdessen sollten Sie Stoßlüften: Öffnen Sie das Fenster für etwa 5–10 Minuten ganz weit und lassen Sie die Luft schnell aus dem Raum entweichen. Das sorgt für frische Luft, ohne dass die Wände und Möbel auskühlen. Wenn Sie mehrere Fenster gleichzeitig öffnen, also Querlüften, können Sie sogar die Luft im Raum noch effizienter austauschen. So bleibt die Wärme drinnen und Sie sparen Energie!

Dicke Vorhänge und Teppiche

Dicke Vorhänge und Teppiche helfen dabei, die Wärme zu halten. Vorhänge sorgen nicht nur für ein gemütliches Ambiente, sondern verhindern auch, dass Wärme durch die Fenster entweicht. Besonders in kalten Nächten können sie den Raum zusätzlich isolieren. Auch Teppiche auf kalten Böden sorgen dafür, dass keine Kälte von unten aufsteigt und die Wärme im Raum bleibt.

Es wird nicht schneller warm, wenn Sie die Heizung voll aufdrehen

© Getty Images

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass durch das Drehen des Thermostats auf die höchste Stufe die Räume schneller warm werden. Die Zahl auf dem Thermostat zeigt nur die Maximaltemperatur an, die erreicht werden kann. Ist diese Temperatur erreicht, wird die Wärmezufuhr gestoppt. Ganz gleich, ob auf Stufe 3 oder 5, der Raum wird genauso schnell warm, nur dass auf der höchsten Stufe Ihre Heizung unnötig viel Energie verbraucht.

Temperatur richtig absenken

Wenn Sie tagsüber oder über längere Zeit nicht zu Hause sind, können Sie die Heizung ruhig ein Stück runterdrehen. Eine Faustregel besagt: Jedes Grad weniger spart etwa sechs Prozent Heizenergie. Achten Sie jedoch darauf, nicht mehr als zwei Grad abzusenken, da der Raum sonst zu stark auskühlen könnte. Wenn Sie nach Hause kommen, heizt sich der Raum dank der angesprochenen Maßnahmen trotzdem im Nu wieder auf.