Diese Gartenarbeiten dürfen Sie im März nicht verpassen!

Endlich kitzeln uns die ersten Sonnenstrahlen und die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf! Wer im Sommer in einem grünen Paradies entspannen will, darf jetzt keine Zeit verlieren: Wer diese Arbeiten jetzt verschläft, ärgert sich später.

Der März ist der ultimative Startschuss für alle Hobby-Gärtner. Die Tage werden spürbar länger, die Temperaturen klettern nach oben und die ersten zarten Blüten recken ihre Köpfe der Sonne entgegen. Pflanzen lechzen jetzt geradezu nach Wachstum! Damit Ihre Ernte in diesem Jahr üppig ausfällt und Ihr Garten in ein spektakuläres Blütenmeer getaucht wird, heißt es jetzt: Ärmel hochkrempeln! Hier sind die wichtigsten To-do's, die Sie im März auf keinen Fall verpassen dürfen.

Bäume und Sträucher pflanzen

Das Frühjahr ist neben dem Herbst die wichtigste Zeit zum Pflanzen. Besonders große Bäume profitieren enorm von einer März-Pflanzung, da sie so bis zum Herbst genug Zeit haben, ein kräftiges und widerstandsfähiges Wurzelwerk auszubilden. Auch für frostempfindliche Schönheiten wie Rhododendron, Kirschlorbeer oder die prachtvolle Hortensie ist jetzt der perfekte Moment gekommen. Und vergessen Sie Ihre Stauden nicht! Diese können Sie jetzt wunderbar teilen und neu einpflanzen, selbst wenn sich schon die allerersten Triebe zeigen.

Gemüsepflanzen vorziehen

Sie wollen knackige Gurken, saftige Tomaten und aromatische Paprika aus eigenem Anbau? Dann ist jetzt Ihre Zeit gekommen! Der März ist der ideale Monat, um Gemüsepflanzen im Zimmer vorzuziehen. Wählen Sie einen hellen Standort bei etwa 20 Grad. Zu viel Heizungswärme ist ein absolutes No-Go! Die Pflanzen schießen sonst unschön in die Höhe und werden instabil. Ein kühleres, lichtdurchflutetes Plätzchen sorgt hingegen für kompaktes, gesundes Wachstum.

Rasenpflege

Ein sattes, tiefes Grün ist der Stolz eines jeden Gartenbesitzers. Die Vorarbeit dafür beginnt genau jetzt. Das Erfolgs-Trio für Ihren Rasen im März lautet: Vertikutieren, Nachsäen, Düngen! Die Grashalme brauchen jetzt dringend Licht und Luft zum Atmen. Schnappen Sie sich den Vertikutierer und rücken Sie dem lästigen Rasenfilz aus Moos und Beikräutern rigoros zu Leibe. Nur so können sich die lichthungrigen Gräser wieder voll entfalten.

Keine Panik: Wenn Ihr Rasen nach dem Vertikutieren erst einmal ziemlich gerupft und spärlich aussieht, haben Sie alles richtig gemacht. Er wird es Ihnen schon bald mit einem dichten, grünen Teppich danken!

Garten aufräumen & Möbel checken

Nach getaner Arbeit wollen Sie die ersten warmen Frühlingssonnenstrahlen natürlich auch genießen. Zeit für den Frühjahrsputz im Freien! Befreien Sie Ihre Gartenwege und Terrassen von rutschigem Moos, hartnäckigen Erdresten und dem Laub des letzten Jahres. Sammeln Sie übrig gebliebenes, fauliges Fallobst ein, das schafft sofort Ordnung.

Holen Sie Ihre Gartenmöbel aus dem Winterquartier. Wischen Sie Tische und Stühle feucht ab, richten Sie Ihre Terrasse oder Ihren Balkon ein und dann... machen Sie sich eine Tasse Kaffee, setzen Sie sich in die Sonne und genießen Sie den perfekten Start in Ihr neues Gartenjahr.