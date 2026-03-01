Mit der richtigen Gartenplanung zum Traumgarten: Das müssen Sie jetzt tun

Ende Februar zeigt der Garten seine Struktur am besten. Jetzt ist die Zeit, um Beete, Wege, Zonen und Bepflanzung für das ganze Jahr zu planen.

Noch sind die Beete leer, kein frisches Grün, nur Linien, Flächen, Wege. Ende Februar ist die beste Zeit, um zwischen Winterruhe und Aufbruch den Garten zu inspizieren und für das kommende Jahr zu planen. Jetzt lässt sich beurteilen, ob Proportionen stimmen, ob Übergänge funktionieren und wo gestalterisches Potenzial liegt. Das betrifft auch die Einteilung in Gartenräume oder Zonen, denn ein Sitzplatz oder ein Biotop haben großen Einfluss auf die Pflanzung.

Vor der ersten Blüte

Welche Ecke wirkt verloren? Wo fehlt im Sommer Höhe, wo im Herbst Farbe? Welche Flächen liegen im Schatten, wo fällt am meisten Sonnenlicht ein? Wo war es im letzten Sommer zu trocken? Wo staute sich Regenwasser? Welche Pflanze hat sich bewährt, welche enttäuscht?

© Getty Images

Erfolgreiches Gärtnern beginnt nicht mit Pflanzenlisten, sondern mit einem durchdachten Konzept. Planung mit Weitsicht ist dabei das Thema. Man denkt nicht nur an die ersten Tulpen, sondern an den Spätsommer, wenn Gräser im Abendlicht schimmern. An den Oktober, wenn Astern noch einmal Farbe schenken. An den Winter mit seinen Strukturpflanzen und immergrünen Akzenten.

Gartenplan mit Weitsicht

Jetzt ist die Zeit für Skizzen, für das Durchblättern alter Gartenbücher, das Sortieren von Saatgut oder das Bestellen besonderer Sorten. Doch jedes Konzept muss sich auch an der Realität messen lassen. In dieser Phase lohnt sich eine ehrliche Einschätzung der eigenen Ressourcen. Welche Arbeiten lassen sich mit Zeit und handwerklichem Geschick selbst umsetzen? Bei komplexen Umgestaltungen, größeren Gehölzpflanzungen oder präzisen Pflanzplänen kann die Beratung durch einen Gartenplaner oder Landschaftsgärtner helfen, Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Bepflanzung

© Getty Images

Sind Struktur und Möglichkeiten geklärt, rückt die Pflanzung wieder in den Mittelpunkt. Wer langfristig plant, denkt in Jahreszeiten. Der Frühling darf leuchten – mit Zwiebelblumen, die jetzt noch unter der Erde warten. Tulpen, Narzissen und Bellis kann man zwischen Stauden setzen, die erst später austreiben. Was geschieht, wenn die Frühjahrsblüte vergeht? Welche Pflanzen übernehmen im Juni? Welche im August? Ein harmonischer Garten lebt von Staffelung. Stauden sind dabei die verlässlichsten Partner. Wer auf robuste, mehrjährige Sorten setzt, reduziert Pflegeaufwand und sorgt für Kontinuität. Gräser und immergrüne Gehölze geben Struktur. Und dazwischen dürfen einjährige Blüten für Überraschungen sorgen.

Farben & Formen

Soll der Garten in diesem Jahr ein Schauspiel an Farben und Formen sein oder reduziert wie in japanischen Anlagen? Weniger Sorten, dafür größere Flächen. Wiederholungen statt Sammelleidenschaft. Ein klar definiertes Farbkonzept – Weiß und Grün für Ruhe. Violett und Silber für mediterrane Leichtigkeit. Oder warme Beerentöne für einen langen Spätsommer. Gute Planung am Ende des Winters entscheidet über das gesamte Gartenjahr. Aber wer Erfahrung mit dem Garteln hat, weiß auch: Wenn im April die ersten Blätter treiben, wird vieles anders kommen als gedacht.