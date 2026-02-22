Genug vom Wintergrau? Diese Zimmerpflanzen blühen schon jetzt

Blütenpracht statt Wintergrau: Diese Pflanzen holen den Frühling schon jetzt ins Zuhause.

Am Ende des Winters ist die Sehnsucht nach Farbe groß, blühende Zimmerpflanzen überbrücken dann die Zeit, bis Balkon und Garten Saison haben. Wenn draußen noch graue Tage dominieren, bringen leuchtende Blüten oder Hochblätter frische Energie in Wohnräume. Wer auf die richtigen Arten und Sorten setzt, darf sich über lange Blütenpracht freuen.

Die besten Vorboten für den Frühling

Tropisches Flair und Vorfreude auf warme Tage bringen die farbintensiven Hochblätter der Bromelie. In kräftigem Rot, Gelb oder Orange halten sie oft über Monate hinweg und benötigen dabei erstaunlich wenig Aufmerksamkeit. Ein heller Standort ist ideal. Gegossen wird sparsam, am besten mit kalkarmem Wasser, das auch in den Blatttrichter gegeben werden darf. Wichtig ist lediglich, Staunässe im Topf zu vermeiden.

© Getty Images

Ähnlich ausdrucksstark präsentiert sich die Anthurie, auch Flamingoblume genannt. Ihre glänzenden, herzförmigen Hochblätter wirken fast lackiert und kommen in modernen Räumen gut zur Geltung. Sie liebt hohe Luftfeuchtigkeit und ein lockeres, leicht feuchtes Substrat. Bei guter Pflege blüht sie fast das ganze Jahr.

Elegante Blütenpracht

Ruhiger, aber nicht weniger wirkungsvoll tritt das Einblatt oder Spathiphyllum auf. Die weißen, segelartigen Blüten heben sich vom dunkelgrünen Laub ab und bringen eine zeitlose Eleganz in jeden Raum. Die Pflanze kommt auch mit halbschattigen Standorten zurecht, signalisiert allerdings Trockenheit durch leicht hängende Blätter. Feuchtigkeit ohne Staunässe ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Wer es klassisch liebt, findet in der Clivia eine langlebige Begleiterin.

© Getty Images

Ihre leuchtend orangefarbenen Blütendolden erscheinen meist im späten Winter. Damit sich neue Knospen bilden, braucht sie zuvor eine kühle, etwas trockenere Ruhephase. Ein heller Platz ohne pralle Sonne unterstützt die Blütenbildung.

Dauerblüher

© Getty Images

Für intensive Farbakzente sorgt das Flammende Käthchen, botanisch Kalanchoe. Als sukkulente Pflanze speichert es Wasser in seinen Blättern und verzeiht auch eine vergessene Gießrunde. Ein heller Standort fördert die Ausbildung der dichten Blütendolden. Nach der Blüte hilft eine kurze Phase mit reduzierter Lichtdauer, um neue Knospen anzuregen. Ebenso charmant zeigt sich das Usambara-Veilchen. Seine samtigen Blätter und Blüten in Violett, Rosa oder Weiß wirken beinahe nostalgisch. Es bevorzugt einen hellen Platz ohne direkte Sonne. Tipp: Von unten gießen!

Vielseitig

Mit ihrer beeindruckenden Formen-und Farbvielfalt bereichert die Begonie jedes Interieur. Neben Sorten für den Garten gibt es auch Zimmerbegonien, von denen einige Hybriden schon im Februar blühen. Ein durchlässiges Substrat und maßvolles Gießen sind entscheidend, da die Wurzeln keine Staunässe vertragen. Regelmäßiges Entfernen verblühter Blüten fördert die Bildung neuer Knospen und verlängert die Blütezeit.

Blühende Zimmerpflanzen sind weit mehr als dekorative Accessoires. Bei guter Pflege bescheren sie in der Übergangszeit einen Vorgeschmack auf die Gartensaison – wenn auch draußen wieder alles erblüht.