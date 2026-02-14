Alles zu oe24VIP
Epstein Maxwell
Ermittlungen

Epstein-Skandal: Pariser Justiz prüft Hinweise auf französische Täter

14.02.26, 22:26
Frankreichs Justiz geht im Epstein-Skandal der möglichen Beteiligung von Franzosen an Straftaten nach. 

Es seien Zuständige bestimmt worden, um Hinweisen nachzugehen, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit.

Sexualstraftäter Jeffrey Epstein 

Zum einen würden die neu veröffentlichten Akten gesichtet. Zum anderen befasse man sich mit der Meldung über einen französischen Diplomaten und zwei Klagen, die im Zusammenhang mit der Affäre um den mittlerweile verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein stehen.

Untersuchungsakte des Model-Agenten Jean-Luc Brunel  

Die Ermittlungsbehörde teilte zudem mit, die Untersuchungsakte des Model-Agenten Jean-Luc Brunel noch einmal neu zu analysieren. Gegen Brunel war wegen des Verdachts auf Vergewaltigung, Vergewaltigung Minderjähriger und sexueller Nötigung ermittelt worden. Nach seinem Tod in Untersuchungshaft 2022 waren die Ermittlungen eingestellt worden. Die Ermittler wollen nun schauen, ob es in der Akte Teile gibt, die in einem neuen Untersuchungsrahmen wiederverwendet werden könnten.

