Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Bundesliga
Ilzers Hoffenheim baut Heimrekord aus - Querfeld trifft
© getty

Bundesliga

Ilzers Hoffenheim baut Heimrekord aus - Querfeld trifft

14.02.26, 17:51
Teilen

Christian Ilzers Hoffenheim darf nach 3:0 gegen Freiburg, dank Prass-Assist, weiter von der Champions League träumen. Union verliert beim HSV trotz Tor von Leopold Querfeld.

Die drittplatzierte TSG Hoffenheim von Trainer Christian Ilzer liegt nach einem 3:0 gegen Freiburg weiter zwölf Zähler hinter der Tabellenspitze. Hoffenheim baute eine Woche nach einer 1:5-Abfuhr bei den Bayern seinen Vereinsrekord mit dem achten Bundesliga-Heimsieg in Folge aus und darf von der Champions League träumen.

Ein sehenswertes Halbvolley-Hebertor von Andrej Kramaric zählte nach VAR-Intervention zwar noch nicht (5.). Nach Seitenwechsel trafen aber die einst an die Wiener Austria verliehene Stürmerhoffnung Fisnik Asllani (46.) und Ozan Kabak (51.) jeweils per Kopf. Alexander Prass wurde bei der TSG in der 73. Minute eingewechselt und leistete nach einer Dribbeleinlage im Strafraum die Vorarbeit zum Endstand durch Valentin Gendrey (95.). Philipp Lienhart fehlte bei Freiburg verletzt.

Harte Niederlage für Stögers Gladbach

Eintracht Frankfurt beendete seine Negativserie von zuletzt neun Pflichtspielen ohne Sieg im ersten Heimspiel unter Neo-Trainer Albert Riera mit einem 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Kevin Stöger war bei den Verlierern bis zur 65. Minute im Einsatz.

Union Berlin ist mittlerweile sieben Partien sieglos - das verhinderte auch ein neuerliches Elfmetertor von Leopold Querfeld nicht. Der ÖFB-Verteidiger, der schon in der Vorwoche beim 1:1 gegen Frankfurt mit einem unplatzierten Versuch vom Punkt getroffen hatte, brachte sein Team beim HSV in Führung (28.). Am Ende setzte es aber eine 2:3-Niederlage, bei der neben Querfeld auch Landsmann Christopher Trimmel durchspielte. Der FC St. Pauli kam bei Bayer Leverkusen mit 0:4 unter die Räder.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen