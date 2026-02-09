Bar-Ikone Lombardo mixt für zwei Monate in Mama’s Bar

Ab 9. Februar übernimmt Bar-Ikone Isabella Lombardo mit ihrem Pop-up "Sbagliata Affairs" für zwei Monate die Mama’s Bar und sorgt - von Montag bis Donnerstag - für Drinks mit Ecken und Kanten statt polierter Bar-Routine.

Isabella Lombardo bringt mit 2Sbagliata Affairs" ab Montag ihre Handschrift hinter die Bar der Mama’s Bar in der Teinfaltstraße 9 im ersten Bezirk und und lädt zu einem zeitlich begrenzten Take Over der Extraklasse, das Unvollkommenheit zum Konzept erhebt. Gefeiert werden Fehler, Umwege und kleine Fehlentscheidungen – serviert als charakterstarke Cocktails, begleitet von entspannten Aperitivo-Vibes und Abenden, die garantiert länger werden als geplant.

Die Barkeeperin des Jahres 2021 Isabella Lombardo gibt mit Pop-up einen Vorgeschmack auf ihre eigene Bar. © Mila Eder

"Sbagliata Affairs" versteht Unvollkommenheit nicht als Makel, sondern als Konzept: Wenn etwas schiefgeht, wird es schöner. Oder zumindest trinkbarer. Inspiration liefert der legendäre Negroni Sbagliato – ein "Fehler", der Kultstatus erreicht hat. Genau daraus entstehen Drinks mit Haltung, Leichtigkeit und Persönlichkeit.

Entspannte Aperitivo-Abende

Für diese Wochen wird die Mama’s Bar zur Bühne für ehrliche Cocktails, entspannte Aperitivo-Vibes und Abende, die selten so enden wie geplant – sondern meist ein bisschen später. Unaufgeregt, stilvoll und mit jener Lässigkeit, die entsteht, wenn man aufhört, alles richtig machen zu wollen. Freitag und Samstag bleibt die Mama’s Bar im regulären Betrieb unter der Regie von Rokko.

Katharina Gazda, Isabella Lombardo und Solmaz Engelhardt. © Mila Eder

Für private Feste, Events und Feiern mieten kann die Bar unter mamasbar1010@gmail.com auch gemietet werden.