Fahrzeugtechnik bis Mechatronik: Berufsmesse lädt zum Ausprobieren ein

Im Donauzentrum wird auch in diesem Jahr wieder die Berufsmesse "Techniker:innen von Morgen" veranstaltet. Von 17. bis 20. Februar erhalten Schülerinnen und Schüler bei freiem Eintritt die Möglichkeit, unterschiedliche technische Berufsfelder kennenzulernen.

Im Westfield Donau Zentrum werden bald nicht nur Einkaufstaschen geschleppt, sondern auch Werkstücke geschliffen und Kabel verlötet. Vom 17. bis 20. Februar lädt die Messe "Techniker:innen von Morgen" Jugendliche dazu ein, technische Berufe nicht nur kennenzulernen, sondern sie selbst auszuprobieren. Täglich zwischen 9:00 und 17:00 Uhr verwandelt sich die Veranstaltungsfläche ARENA in einen Erlebnisraum für junge Talente.

Technik zum Anfassen

Die Besucherinnen und Besucher dürfen mit echten Werkzeugen arbeiten, moderne Gadgets testen und kleine Projekte umsetzen. Ob Mechatronik, Fahrzeugtechnik oder Metallverarbeitung - jede Station zeigt, wie vielfältig und lebendig Technik heute ist. Der besondere Reiz liegt in der Begegnung auf Augenhöhe. Lehrlinge leiten die Jugendlichen an, beantworten Fragen und erzählen, wie sie selbst in die Branche eingestiegen sind.

"Ich war genauso unsicher, welchen Weg ich gehen soll. Jetzt freue ich mich jeden Tag auf die Werkstatt", erzählt Lehrling Samuel Weber, der im zweiten Ausbildungsjahr in der Metalltechnik steht.

Authentisch, praxisnah und direkt

Statt theoretischer Berufsinformationen erleben Schülerinnen und Schüler aus allen Schultypen hier, was es heißt, in einem technischen Beruf zu arbeiten. Die direkte Anleitung durch Lehrlinge macht den Unterschied. Das Gespräch kommt ohne Umwege ins Rollen, es wird geschraubt, gelacht und gelernt. Alle Mitmachstationen sind offen zugänglich, der Eintritt ist frei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

"Es geht darum, Begeisterung zu wecken und Schwellen abzubauen", betont Ausbildungsverantwortliche Nadine Fuchs, die das Projekt im Donau Zentrum betreut.