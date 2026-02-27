Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Mopedauto-Fahrer in Oberösterreich einen Tag nach Unfall gestorben
© fotokerschi.at

Drogen im Spiel

Mopedauto-Fahrer in Oberösterreich einen Tag nach Unfall gestorben

27.02.26, 16:45
Teilen

71-jähriger krachte erst mit Pkw zusammen und prallte dann gegen Lkw

Weißkirchen. Ein 71-jähriger Mopedauto-Fahrer ist am Freitag, einen Tag nach einem Unfall bei Weißkirchen (Bez. Wels-Land), im Klinikum Wels-Grieskirchen gestorben. Er war beim Linksabbiegen mit dem Pkw eines 41-Jährigen zusammengekracht. Dann wurde das Mopedauto auf die andere Fahrbahn geschleudert und prallte gegen einen Lkw. Der 71-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er tags darauf verstarb. Der 41-Jährige stand beim Unfall unter Drogen, ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen