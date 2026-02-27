Mopedauto-Fahrer in Oberösterreich einen Tag nach Unfall gestorben

71-jähriger krachte erst mit Pkw zusammen und prallte dann gegen Lkw

Weißkirchen. Ein 71-jähriger Mopedauto-Fahrer ist am Freitag, einen Tag nach einem Unfall bei Weißkirchen (Bez. Wels-Land), im Klinikum Wels-Grieskirchen gestorben. Er war beim Linksabbiegen mit dem Pkw eines 41-Jährigen zusammengekracht. Dann wurde das Mopedauto auf die andere Fahrbahn geschleudert und prallte gegen einen Lkw. Der 71-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er tags darauf verstarb. Der 41-Jährige stand beim Unfall unter Drogen, ihm wurde der Führerschein abgenommen.