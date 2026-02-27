17-Uhr-Menü: Ramadan-Aufreger um Kult-Imbisskette in Österreich

Die Fisch-Imbisskette Nordsee sorgt in Österreich für Gesprächsstoff. Mit speziellen Ramadan-Menüs, die erst ab 17 Uhr erhältlich sind, richtet sich das Unternehmen gezielt an fastende Kunden.

© Youtube/Nordsee/Screenshot

Das Angebot umfasst Kombinationen aus Fischburger, Pommes und Getränk. Diese Menüs sind in den mehr als 30 Filialen in Österreich verfügbar, werden jedoch explizit erst am späten Nachmittag verkauft, wenn sich der Tag dem Ende neigt.

Fokus auf den Fastenmonat

Nordsee wirbt auf seiner Homepage in einer orientalisch anmutenden Aufmachung für die Aktion. Unter dem Motto „Gemeinsam genießen: Unsere Ramadan-Highlights“ werden die Produkte konkret als Ramadan-Menüs bezeichnet. Der muslimische Fastenmonat dauert in diesem Jahr von Mitte Februar bis Mitte März.

© Homepage/Nordsee

Für gläubige Moslems gelten während des Ramadan strenge Regeln: Zwischen der Morgen- und Abenddämmerung soll auf Speisen und Getränke verzichtet werden, wobei Ausnahmen etwa für Kinder oder Schwangere gelten.

Reaktionen der Kunden

Die gezielte Bewerbung sorgt unterdessen für Diskussionen und irritiert viele Kunden. Während die einen die Aktion als geschäftstüchtig ansehen, hinterfragen andere die explizite Ausrichtung der Imbisskette auf den religiösen Fastenmonat.

Ob sich das Konzept wirtschaftlich rechnet, bleibt abzuwarten.