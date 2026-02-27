Neuer Flughafen-Chef von Linz fixiert - mit Erfahrung vom Münchner Flughafen

Deutscher Manager soll Flughaften vor weiterem Sinkflug retten.

Linz. Der Boden für eine bessere Zukunft des Flughafens Linz ist bereitet: Der Anschluss an das wichtige Flug-Drehkreuz Frankfurt ist ab 29. März wieder gewährleistet, und nun ist auch klar, wer künftig an der Spitze stehen wird: Jörg Ebbighausen wird neuer Geschäftsführer des Flughafens. Der bisherige Geschäftsführer Norbert Draskovits hat noch einen Vertrag bis 31. Dezember 2026, womit eine geordnete Übergabe sichergestellt ist. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) betont: „Mit der geregelten Nachfolge in der Geschäftsführung und der gesicherten Anbindung an das Drehkreuz Frankfurt stellen wir wichtige Weichen für die Zukunft des Flughafens Linz. Das ist die Grundlage für Stabilität, Wachstum und eine nachhaltige Weiterentwicklung.“

Insgesamt 111 Bewerbungen gingen ein, fünf Kandidaten wurden zu einem Hearing eingeladen.Die Entscheidung fiel auf Jörg Ebbighausen, der über langjährige Top-Managementerfahrung verfügt. Beispielsweise verantwortete er als Bereichsleiter für Konzernentwicklung am Flughafen München zentrale strategische, digitale und kommerzielle Großprojekte.