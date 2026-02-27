Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
MondgLAAnz - Vollmondbaden in der Therme Laa
© Therme Laa

Wellness

MondgLAAnz - Vollmondbaden in der Therme Laa

27.02.26, 13:36
Teilen

Und, das Schönste: Abendausklang bis Mitternacht.

Wohlig-warmes Baden im Solebecken, mit Live-Musik und dazu ein Glas Poysecco genießen und den Vollmond bis Mitternacht bestaunen.

Egal, ob als Paar, mit Freunden oder auch alleine: Entfliehen Sie dem Alltag und schließen Sie den Tag ganz entspannt in einmaligem Ambiente ab.

HIGHLIGHTS sind

Poolbar im Innenbereich der Therme
Live-Musik
Kulinarisches Angebot
Stimmungsvolles Ambiente
Verlängertes Badevergnügen im In- und Outdoorbereich der Therme Laa (Badeschluss: 23:40 Uhr)

INKLUSIVLEISTUNGEN:Thermeneintritt von 17:00 Uhr bis Mitternacht2 Freigetränke an der PoolbarLive-Musik

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen