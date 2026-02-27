MondgLAAnz - Vollmondbaden in der Therme Laa

Und, das Schönste: Abendausklang bis Mitternacht.

Wohlig-warmes Baden im Solebecken, mit Live-Musik und dazu ein Glas Poysecco genießen und den Vollmond bis Mitternacht bestaunen.

Egal, ob als Paar, mit Freunden oder auch alleine: Entfliehen Sie dem Alltag und schließen Sie den Tag ganz entspannt in einmaligem Ambiente ab.

HIGHLIGHTS sind

Poolbar im Innenbereich der Therme

Live-Musik

Kulinarisches Angebot

Stimmungsvolles Ambiente

Verlängertes Badevergnügen im In- und Outdoorbereich der Therme Laa (Badeschluss: 23:40 Uhr)

INKLUSIVLEISTUNGEN:Thermeneintritt von 17:00 Uhr bis Mitternacht2 Freigetränke an der PoolbarLive-Musik