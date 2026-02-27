76 km/h im Rollentest: Polizei zog E-Scooter ein

Frisierte E-Scooter haben am Donnerstag in Wien für ein scharfes Einschreiten der Exekutive gesorgt. Es hagelte mehrere Anzeigen, ein E-Scooter wurde sichergestellt.

Am Donnerstag hat die Polizei in Simmering und Ottakring mehrere E-Scooter aus dem Verkehr gezogen. Was die Beamten auf dem Rollentester sahen, ließ keinen Zweifel. Mehrere Lenker kassierten Anzeigen, ein Roller blieb gleich ganz stehen. In der Mannswörther Straße in Simmering haben Polizisten bei zwei E-Scootern 51 und 55 km/h gemessen. Die Geräte gingen damit deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h. Beide Lenker wurden angezeigt.

E-Scooter sichergestellt

Noch drastischer fiel eine Kontrolle in der Hasnerstraße aus. Dort ergab die Überprüfung eines angehaltenen E-Scooters mit dem Rollentester 76 km/h. Am Lenker stand ein 50-jähriger Mann ohne Wohnsitz in Österreich. Weil er keine vorläufige Sicherheitsleistung erbringen konnte, stellten die Beamten den E-Scooter sicher.

© LPD Wien

Auch in Ottakring griff die Polizei bei einem Laserschwerpunkt durch. Ein E-Scooter war mit 37 km/h unterwegs. Der 17-jährige Lenker wurde angezeigt, die Weiterfahrt untersagt.

Die Wiener Polizei wies darauf hin, dass sie Verstöße im Zusammenhang mit E-Scootern konsequent ahndet. Geschwindigkeitsüberschreitungen, technische Manipulationen und das Missachten verkehrsrechtlicher Bestimmungen stellten eine erhebliche Gefährdung der Verkehrssicherheit dar. Ziel der Kontrollen war es, die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.