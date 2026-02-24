Alles zu oe24VIP
Vier Tote bei Messerangriff
USA

Vier Tote bei Messerangriff

24.02.26, 23:39
Bei einer Messerattacke im US-Bundesstaat Washington sind nach Angaben der Polizei vier Menschen ums Leben gekommen. 

Zudem sei der mutmaßliche Täter, ein 32-Jähriger, während des Angriffs von einem Polizisten erschossen worden, sagte Polizeisprecherin Shelbie Boyd. Die Ermittler gehen von einem Fall von häuslicher Gewalt aus. Gegen den 32-Jährigen lag demnach ein Kontaktverbot vor.

Der Mann habe auf der Straße vor einem Wohnhaus auf die Opfer eingestochen, teilte Boyd mit. Vier Menschen, darunter der mutmaßliche Täter, seien am Tatort gestorben, ein weiteres Opfer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Zur Identität der Opfer machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

