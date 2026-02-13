100. Geburtstag von Siegfried Ludwig – Politik würdigte großen Niederösterreicher

Anlässlich des 100. Geburtstages von Landeshauptmann a. D. Siegfried Ludwig fand heute am Friedhof in Perchtoldsdorf eine Kranzniederlegung zu seinen Ehren statt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) würdigte ihren Amtsvorgänger als politischen Gestalter mit Weitblick und Mut zur Verantwortung. "Siegfried Ludwig hat Niederösterreich entscheidend geprägt. Er war ein großer Niederösterreicher: Sein Mut hat unserem Bundesland mit einer eigenen Landeshauptstadt eine neue Identität gegeben“, betonte Mikl-Leitner.

Volksbefragung im Jahr 1986

Ein historischer Meilenstein war die Volksbefragung im Jahr 1986, in der sich die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher für St. Pölten als eigene Landeshauptstadt ausgesprochen haben. "Unsere Landeshauptstadt ist gelebte Demokratie – entschieden vom Volk und ermöglicht durch Siegfried Ludwig. Mit dieser Grundsatzentscheidung hat sich Niederösterreich neu erfunden. Sie wirkt bis heute, und zwar nicht nur in St. Pölten: Unsere Heimat wurde selbstständiger, eigenständiger und selbstbewusster. Neun von zehn Landsleuten sind stolz auf unser Niederösterreich“, so die Landeshauptfrau.

Legendärer Gulasch-Vergleich

Bis heute sei vielen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern Ludwigs bildhafter Vergleich in Erinnerung geblieben: "Ein Land ohne Hauptstadt ist wie ein Gulasch ohne Saft.“ Diese Haltung stehe sinnbildlich für seinen Mut zu richtungsweisenden Entscheidungen.

Werte nichts an Aktualität verloren

Mikl-Leitner verwies darauf, dass die Werte Siegfried Ludwigs auch heute nichts an Aktualität verloren hätten: "Er hat aus Überzeugung und in Verantwortung für die nächsten Generationen gehandelt. Diese Haltung sehen wir als Auftrag, für unsere Werte einzustehen und den eingeschlagenen eigenständigen niederösterreichischen Weg konsequent weiterzugehen: für die beste Zukunft unserer Kinder.“

Siegfried Ludwigs Politische Biografie

Siegfried Ludwig wurde am 14. Februar 1926 in Wostitz in Südmähren geboren. Nach der Matura in Znaim wurde er eingezogen und kehrte 1946 aus russischer Gefangenschaft zurück. Seine Familie wurde inzwischen vertrieben und ließ sich in Altlichtenwarth im Bezirk Mistelbach nieder. 1953 schloss Ludwig das Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Wien ab und trat danach in den NÖ-Landesdienst ein. Seine politische Laufbahn begann er 1964 als Landtagsabgeordneter. In weiterer Folge war er Finanz-Landesrat, Landeshauptmann-Stellvertreter sowie von 1975 bis 1981 Bürgermeister von Perchtoldsdorf. Von 1981 bis 1992 amtierte er als Landeshauptmann von Niederösterreich. Siegfried Ludwig verstarb am 16. April 2013.