Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
10.000 unterstützen grüne Erbschaftssteuer-Petition

Parteien

10.000 unterstützen grüne Erbschaftssteuer-Petition

13.02.26, 12:24
Teilen

Die Petition der Grünen für eine Erbschaftssteuer erhält nach deren Eigenangaben viel Zuspruch. 

Rund 10.000 Unterschriften wurden innerhalb von zwei Tagen gesammelt, berichtete Partei- und Klubchefin Leonore Gewessler am Freitag in einer Pressekonferenz. Die Grünen wollen Erbschaften ab 1 Mio. Euro besteuern, mit progressiven Steuersätzen von 25, 30 und 35 Prozent. Für Eigenheime, Kleinbetriebe und Bauernhöfe soll es Ausnahmen geben.

Geworben wird mit dem Motto "Superreiche fair besteuern". Es sei "eine klare Ungerechtigkeit", dass die Regierung in der Mitte der Gesellschaft kürze, bei den großen Vermögen aber nicht hingreife, so Gewessler. Was in den USA, Japan und 20 EU-Staaten ganz selbstverständlich sei, nämlich sehr große Erbschaften zu besteuern, werde hierzulande auch mit der SPÖ in der Regierung nicht umgesetzt. "Österreich ist eine Art gallisches Dorf für die Superreichen", kritisierte sie.

Rund 1,5 Mrd. Euro sollen mit der Steuer jährlich eingenommen werden. Die steuerliche Belastung von Arbeit soll dadurch reduziert werden, gleichzeitig Geld in Schulen und Kinderbetreuung fließen. Gewessler will ihr Anliegen nun ins Parlament tragen und bei der Erstellung des Doppelbudgets 2027/28 einbringen. Für eine solche Steuer geworben hat bereits Donnerstagabend die grüne EU-Mandatarin Lena Schilling: Sie trat beim Opernball in Wien in einer Robe mit der Aufschrift "Tax the rich - Save the climate" ("Besteuert die Reichen, rettet das Klima") auf.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen