Eishalle Social Media Handy
© Getty

Völlig-Irre

Olympia-Stars bekommen eigene TikTok-Pause in Eishalle

06.02.26, 18:29
Zeiten ändern sich, während früher der volle Fokus auf das Sportliche gelegt war, bekommen die Stars jetzt schon eigene TikTok-Pausen.

Die neue Sport-Generation setzt neue Maßstäbe. Während sich früher Athleten im Olympischen Dorf tummelten und neue Kontakte knüpften, ist es den Wintersportlern heutzutage wichtiger, die Fans auf der ganzen Welt zu begeistern.

Keiner geht mehr ohne Handy wohin, bleibt stets in Kontakt mit der Außenwelt. Ehemalige Olympia-Starter berichten hingegen davon, wie einzigartig es ist, im Olympic Village mit den Superstars oder gar ihren Idolen Seite an Seite zu essen und zu plaudern.

Eigene Social-Media-Pause

Ansonsten lag der Fokus stets auf der Vorbereitung auf das Highlight der sportlichen Karriere. Doch mittlerweile ticken die Uhren scheinbar anders. Denn in der Eishalle, wo die Eishockey-Stars um Gold, Silber und Bronze kämpfen, gibt es nun vor dem Training einen eigenen Social-Media-Slot.

Olympia Team Kanada Eishockey
© Getty

Die Athleten und Athletinnen können für 15 Minuten auf die Eisfläche, um Reels, Fotos und Videos für TikTok & Co. zu machen. Davor bereiten sich die SportlerInnen natürlich auch vor, was man den Fans diesmal zeigen möchte.

Auf Instagram kursiert ein Video, wie die Eisfläche von einigen Eishockey-Damen belagert wurde und 15 Minuten lang genau für diesen Zweck freigegeben war. Dabei hagelte es noch im Vorfeld der Spiele starke Kritik an der Eisfläche, die aufgrund der Verzögerungen beim Bau zu wenig Zeit hatte, richtig zu frieren, weshalb einige Stars auch Verletzungsangst haben.

