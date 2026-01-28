Von der Oper zur Haute Couture: Anna Netrebko erobert die Paris Fashion Week

Die Operndiva war bei der Show ihrer Freundin Dasha Yanina in der französischen Modemetropole dabei.

Anna Netrebko bewies einmal mehr, dass sie nicht nur auf den großen Opernbühnen der Welt, sondern auch in der internationalen Modeszene eine feste Größe ist. Im Rahmen der Pariser Modewoche nahm die gefeierte Sopranistin in der Front Row der Show von Yanina Couture Platz und zog dabei selbst zahlreiche Blicke auf sich.

Anna Netrebko. © Getty Images

Die russisch-österreichische Operndiva verbindet bereits seit vielen Jahren eine besondere Affinität zur Designerin. Netrebko hat sich schon früh als bekennender Fan von Yanina Couture geoutet und zählt seither zu den prominenten Trägerinnen der Marke. Kein Wunder also, dass ihr Erscheinen bei der Präsentation in Paris als stimmige Hommage an diese langjährige modische Verbundenheit gewertet wurde.

Ausgefallene Looks bei Yanina Couture in Paris © Getty Images

Yanina Couture hat sich mit ihren opulenten Kreationen längst einen Namen gemacht und bereits Stars wie Paris Hilton, Lauren Bezos und Eva Longoria eingekleidet.





Yanina Couture © Getty Images

Extravaganz einer Diva

Auch Anna Netrebko greift immer wieder zu den extravaganten Entwürfen des Hauses. Ob transparente Röcke, kunstvoll bestickte Stoffe oder funkelnde Roben – die Sängerin scheut weder Glanz noch Dramatik und setzt Mode ebenso selbstbewusst in Szene wie ihre Bühnenrollen.





Bei der Show in Paris war Netrebko in illustrer Gesellschaft. Neben ihr verfolgten auch Sängerin Christina Milian sowie die renommierte Fotografin Ana Dias die Präsentation aus den vorderen Reihen. Die Front Row wurde damit zum Treffpunkt internationaler Prominenz.

Die Mode von Yanina Couture beeindruckte die Stars. © Getty Images

Dass Mode für Anna Netrebko weit mehr als ein beiläufiges Interesse ist, zeigt sie regelmäßig auf Instagram. Dort präsentiert sie ihre Outfits, die gerne schrill, farbenfroh und unkonventionell ausfallen dürfen. Ihre Looks finden nicht nur bei Fans großen Anklang, sondern werden auch immer wieder von internationalen Fashion-Blogs aufgegriffen.