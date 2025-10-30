Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Anna Netrebko
© Instagram

Operndiva

2.500 Euro-Stiefel: Anna Netrebko zeigt ihren Halloween-Style

30.10.25, 10:27
Teilen

Die Operndiva posiert wieder einmal in einem ihrer luxuriösen Designer-Outfits. Diesmal im Stil einer Krähe - passend zu Halloween. 

Opernstar Anna Netrebko sorgt auf Instagram einmal mehr für Aufsehen – und das pünktlich zur Halloween-Saison. In einem Look, der irgendwo zwischen Gothic-Glamour und High-Fashion-Statement liegt, posiert die Sängerin lässig neben einer Statue und präsentiert dabei ihr ganz eigenes Verständnis von Herbstmode.


 

Mehr lesen: 

Mit dunkler Sonnenbrille, Lederjacke, Fransenrock und auffälligen Feder-Boots inszeniert sich Netrebko wie eine Diva zwischen Rock-Chic und Theaterdrama. Bei den Preisen der Designerstücke darf man allerdings tatsächlich mal kurz erschrecken: Die imposanten Stiefel von Maison Valentino schlagen mit rund 2.500 Euro zu Buche – ein Fashion-Statement mit Luxusfaktor. Dagegen wirkt die extravagante Jacke von Comme des Garçons mit ihren rund 400 Euro fast schon wie ein Schnäppchen.

"Wie eine Krähe", schreibt die Sopranistin zu ihrem Posting. Die Fans feiern den Look der Operndiva – und auch wer kein Opernliebhaber ist, kann kaum wegsehen: Diese Mischung aus Extravaganz, Selbstironie und Luxus ist ganz typisch Netrebko. Sie beweist einmal mehr, dass Stil für sie keine Bühne braucht – sie ist die Bühne.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden