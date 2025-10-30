2.500 Euro-Stiefel: Anna Netrebko zeigt ihren Halloween-Style

Die Operndiva posiert wieder einmal in einem ihrer luxuriösen Designer-Outfits. Diesmal im Stil einer Krähe - passend zu Halloween.

Opernstar Anna Netrebko sorgt auf Instagram einmal mehr für Aufsehen – und das pünktlich zur Halloween-Saison. In einem Look, der irgendwo zwischen Gothic-Glamour und High-Fashion-Statement liegt, posiert die Sängerin lässig neben einer Statue und präsentiert dabei ihr ganz eigenes Verständnis von Herbstmode.

Mit dunkler Sonnenbrille, Lederjacke, Fransenrock und auffälligen Feder-Boots inszeniert sich Netrebko wie eine Diva zwischen Rock-Chic und Theaterdrama. Bei den Preisen der Designerstücke darf man allerdings tatsächlich mal kurz erschrecken: Die imposanten Stiefel von Maison Valentino schlagen mit rund 2.500 Euro zu Buche – ein Fashion-Statement mit Luxusfaktor. Dagegen wirkt die extravagante Jacke von Comme des Garçons mit ihren rund 400 Euro fast schon wie ein Schnäppchen.

"Wie eine Krähe", schreibt die Sopranistin zu ihrem Posting. Die Fans feiern den Look der Operndiva – und auch wer kein Opernliebhaber ist, kann kaum wegsehen: Diese Mischung aus Extravaganz, Selbstironie und Luxus ist ganz typisch Netrebko. Sie beweist einmal mehr, dass Stil für sie keine Bühne braucht – sie ist die Bühne.