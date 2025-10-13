Alles zu oe24VIP
Anna Netrebko wanderte mit Stöckelschuhen&nbsp;
Skurriles Schuhwerk

Anna Netrebko erklimmt den Vesuv – in Stöckelschuhen und Ninja-Look

13.10.25, 11:46
Die Opern-Diva wählte interessantes Schuhwerk für ihre Wanderung. Den Fans scheint das jedoch gar nicht aufgefallen zu sein. Sie jubeln über Annas Outfit. 

Opernstar Anna Netrebko sorgt einmal mehr für Staunen – diesmal mit einem Ausflug auf den Vesuv, der nicht nur wegen der Aussicht, sondern vor allem wegen ihres Outfits für Gesprächsstoff sorgt. In einem dramatisch wehenden schwarzen Cape, das an einen modernen Ninja-Look erinnert, und in Stöckelschuhen wanderte die Sängerin den felsigen Pfad zum Kraterrand hinauf.

Auf Instagram teilte Netrebko Fotos ihres spektakulären Auftritts: Auf einem Bild schreitet sie den steinigen Weg hinauf, der Wind bläst ihr das Cape in filmreifer Pose entgegen. Auf einem anderen zeigt sie lachend auf den Krater des berühmten Vulkans. „Einfach beeindruckend“, schwärmen viele ihrer Fans in den Kommentaren. „Wie eine Göttin auf dem Vulkan!“, schreibt eine Bewunderin. Ein Fan fügt hinzu: „Schaut sehr hoch aus, Respekt dafür!“

 


 

Netrebko selbst scheint sich davon nicht beirren zu lassen. Sie genießt die Aufmerksamkeit und beweist einmal mehr, dass sie auf und abseits der Bühne ein Sinnbild für große Auftritte ist – selbst auf einem aktiven Vulkan.

