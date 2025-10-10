Anna Netrebko zeigt sich freizügig: Sexy BH-Show in Neapel

Die Opern-Diva verlängert den Sommer und sorgt in einem tief ausgeschnittenen Kleid auf Instagram für Schnappatmung.

Opernstar Anna Netrebko versteht es, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen – diesmal allerdings nicht mit einer Arie, sondern mit einem modischen Auftritt. Auf Instagram teilt die Sopranistin aktuell Fotos aus Neapel, die ihre Follower in Staunen versetzen: In einem farbenprächtigen Kleid mit tiefem Ausschnitt präsentiert sich die Diva so selbstbewusst wie selten.

Dabei sorgt besonders ein Detail für Gesprächsstoff – der rote Spitzen-BH, der in den Aufnahmen deutlich hervorblitzt und die Fantasie ihrer Fans kaum unberührt lässt.

Neue Liebe nach Scheidung

Privat hat sich bei der Sängerin in den vergangenen Jahren einiges getan. Nach zehn Jahren Ehe trennten sich Netrebko und ihr Ehemann, Tenor Yusif Eyvazov, im Juni 2024. Trotz der privaten Trennung stehen die beiden weiterhin gemeinsam auf der Bühne – ein professionelles Duo, das auch nach dem Liebes-Aus harmoniert.

Anna Netrebko und ihr Manager Miguel Esteban. © Instagram

Nun scheint sich auch ein neues Kapitel in Netrebkos Leben aufzuschlagen: Auf dem privaten Instagram-Profil ihres Managers Miguel tauchten zuletzt Fotos auf, die nahelegen, dass sich zwischen den beiden mehr entwickelt hat als nur eine geschäftliche Beziehung. Innige Momente daheim auf dem Sofa und zahlreiche Liebesbekundungen findet man hier.

Bestätigt hat Netrebko das freilich nicht – doch die Bilder sprechen mehr als Worte und Donna Anna strahlt vor Glück.