Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Anna Netrebko
© Getty Images

Hüllenlos

Anna Netrebko nackt am Strand – Fans rätseln über geheime Botschaft

22.08.25, 09:07 | Aktualisiert: 22.08.25, 10:34
Teilen

Opern-Diva Anna Netrebko (53) sorgt auf Instagram für Aufsehen: Statt im glitzernden Bühnenkleid zeigt sich die Sopranistin plötzlich hüllenlos am Strand – und schickt dazu eine geheimnisvolle Botschaft. 

Opern-Diva Anna Netrebko (53) sorgt mit ihrem neuesten Instagram-Posting für Aufsehen. Die gebürtige Russin, die sich erst vor wenigen Monaten von ihrem Ehemann Yusif Eyvazov getrennt hat, genießt ihr Single-Leben sichtlich in vollen Zügen – und teilt diesen Lifestyle auch mit ihren mehr als einer Million Followern.

Mehr lesen: 

Normalerweise zeigt sich die Sopranistin in glamourösen Kleidern, glitzernden Bühnenroben oder extravaganten Outfits. Doch diesmal überrascht sie mit einem hüllenlosen Foto am Strand: Mit nassen Haaren, dem Rücken zur Kamera und erhobenen Armen posiert Netrebko vor der Kulisse des Meeres.

"Alles Unnötige wird..."

Dazu schrieb sie die mysteriösen Worte: „All unnecessary will drain“ – auf Deutsch: „Alles Unnötige wird abfließen.“ Ob es sich dabei um eine Botschaft an bestimmte Personen handelt oder ob die Sängerin damit ihr neues Lebensgefühl ausdrücken wollte, bleibt offen.

Anna Netrebko zeigt sich extrem sexy und ohne Kleidung am Strand. 

Anna Netrebko zeigt sich extrem sexy und ohne Kleidung am Strand. 

© Instagram

Nach der Trennung von Eyvazov, mit dem sie weiterhin ein gutes Verhältnis pflegt, zeigt sich Netrebko stärker und selbstbewusster denn je. Ihre Fans feiern sie für ihre Offenheit – und für den Mut, auch die private Seite jenseits der Opernbühne zu zeigen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden