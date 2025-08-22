Anna Netrebko nackt am Strand – Fans rätseln über geheime Botschaft

Opern-Diva Anna Netrebko (53) sorgt auf Instagram für Aufsehen: Statt im glitzernden Bühnenkleid zeigt sich die Sopranistin plötzlich hüllenlos am Strand – und schickt dazu eine geheimnisvolle Botschaft.

Opern-Diva Anna Netrebko (53) sorgt mit ihrem neuesten Instagram-Posting für Aufsehen. Die gebürtige Russin, die sich erst vor wenigen Monaten von ihrem Ehemann Yusif Eyvazov getrennt hat, genießt ihr Single-Leben sichtlich in vollen Zügen – und teilt diesen Lifestyle auch mit ihren mehr als einer Million Followern.

Mehr lesen:

Normalerweise zeigt sich die Sopranistin in glamourösen Kleidern, glitzernden Bühnenroben oder extravaganten Outfits. Doch diesmal überrascht sie mit einem hüllenlosen Foto am Strand: Mit nassen Haaren, dem Rücken zur Kamera und erhobenen Armen posiert Netrebko vor der Kulisse des Meeres.

"Alles Unnötige wird..."

Dazu schrieb sie die mysteriösen Worte: „All unnecessary will drain“ – auf Deutsch: „Alles Unnötige wird abfließen.“ Ob es sich dabei um eine Botschaft an bestimmte Personen handelt oder ob die Sängerin damit ihr neues Lebensgefühl ausdrücken wollte, bleibt offen.

Anna Netrebko zeigt sich extrem sexy und ohne Kleidung am Strand. © Instagram

Nach der Trennung von Eyvazov, mit dem sie weiterhin ein gutes Verhältnis pflegt, zeigt sich Netrebko stärker und selbstbewusster denn je. Ihre Fans feiern sie für ihre Offenheit – und für den Mut, auch die private Seite jenseits der Opernbühne zu zeigen.