Helene Fischer gibt ihr Comeback bekannt

Nach Babypause und einem musikalischen Abstecher ins Kinderlieder-Genre meldet sich der Schlager-Superstar eindrucksvoll zurück. Am 10. Jänner feiert Helene Fischer (41) ihr großes TV-Comeback – und zwar bei Florian Silbereisen in den „Schlagerchampions“ (ARD, 20.15 Uhr).

Wie "Bild" berichtet, steht die Sängerin erstmals seit längerer Zeit wieder vor tausenden Fans im Berliner Velodrom. Dabei bleibt es nicht bei einem gewöhnlichen Auftritt: Helene Fischer wird ihre größten Hits singen – welche genau, entscheiden die Fans selbst.

Publikum darf Songs bestimmen

Über Social Media ruft sie zum Voting auf und lässt ihr Publikum bestimmen, welche Songs als ihre größten Klassiker gelten. Das Ergebnis kennt sie selbst erst live in der Show. Mit diesem besonderen Auftritt startet Helene Fischer zugleich in ihr großes Jubiläumsjahr. Genau vor 20 Jahren stand sie erstmals bei Florian Silbereisen auf der Bühne – damals in der „Winterfest“-Show mit ihrem Debüt-Song „Feuer am Horizont“. Es folgten Mega-Hits wie „Atemlos“ und mehrere Nummer-eins-Alben.

Fischer & Silbereisen finden wieder zueinander

Auch privat verbindet Fischer und Silbereisen eine lange Geschichte. Nach zehn Jahren Beziehung gaben sie 2018 ihre Trennung bekannt, blieben aber enge Freunde. Kein Zufall also, dass sie ihr TV-Comeback ausgerechnet bei ihrem Ex-Partner feiert. Silbereisen sagt dazu: „Unglaublich, dass wir bei den Schlagerchampions bereits Helenes 20-jähriges Jubiläum feiern.“

Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres folgt im Sommer mit der „360° Stadion Tour“. Von Juni bis Juli tritt Helene Fischer auch in Wien auf – ein Fixtermin für Schlagerfans in Österreich.