Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Warum sind unsere Slalom-Asse plötzlich in der Krise?
© gepa

Noch kein Podest

Warum sind unsere Slalom-Asse plötzlich in der Krise?

15.12.25, 11:23
Teilen

Nach drei Rennen in der Olympia-Saison stehen Österreichs Slalom-Asse noch immer ohne Podest da. Manuel Feller (33), 2023/24 noch Gewinner der kleinen Kristallkugel, kann nicht einmal eine Top-10-Platzierung vorweisen.

Unser Saison-Bester Dominik Raschner kam bisher nicht über einen 6. Platz (Gurgl) hinaus. Auch Marco Schwarz, der 2020/21 noch den Slalom-Weltcup gewonnen hatte, findet nur mühsam in die Spur: Vergangenen Sonntag in Levi schaffte es der Allrounder als bester Österreicher auf Platz 8 und damit erstmals in die Top 10. "Es will nicht so laufen, aber da geht noch was, davon bin ich überzeugt", so Schwarz in Val d'Isere.

Als 500-Punkte-Fahrer hat Schwarz jetzt bessere Startnummer

Der Kärntner konnte auf seinem Weg zurück nach Kreuzband-OP und Bandscheibenvorfall immerhin ein persönliches Teilziel abhaken. Als Achter holte er die notwendigen Punkte, um als sogenannter 500-Punkte-Fahrer beim nächsten Slalom in Alta Badia deutlich früher starten zu dürfen. Statt der Startnummer 28 wie in Frankreich winkt beim nächsten Slalom am Montag in Alta Badia die 16.

Herrenchef Pfeifer steht hinter Feller

ÖSV-Herrenchef Marko Pfeifer ("Wir haben nicht das auf den Punkt gebracht, was wir drauf haben") will nicht von der "Problemdisziplin Slalom" sprechen: "Natürlich sind die Ergebnisse bisher nicht so da, aber die Athleten haben es drauf." In der Vorsaison gelangen erst in Schladming, also im 9. Anlauf, die ersten Podestplätze.

Manuel Feller prolongierte seinen Fehlstart ohne Top-Ten-Ergebnis in Val d'Isère mit einem Ausfall im ersten Slalom-Durchgang. Pfeifer stärkte dem ÖSV-Star, der wortlos abrauschte, öffentlich den Rücken: "Er hat nach einem Fehler alles riskiert. Das ist der Manu. Er soll gut trainieren und wird heuer noch gute Rennen fahren."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden