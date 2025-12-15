Offiziell: Horror-Diagnose für Patrick Mahomes

Es ist eine Saison zum Vergessen für die Kansas City Chiefs. Vor der Saison ein Mitfavorit auf den Super Bowl, verpassten sie am Sonntag endgültig die Playoffs. Und als wäre das noch nicht genug, verletzte sich Star-Quarterback Patrick Mahomes am Knie. Die Diagnose: Kreuzbandriss.

Damit bestätigten sich die Vermutungen, die wohl die meisten bereits am Feld hatten. Bei der 13:16-Niederlage gegen die Los Angeles Chargers - welche das erstmalige Verpassen der Playoffs seit 2014 bedeutet - musste Mahomes nach einem Tackle, bei dem er sich das Knie verdrehte, vom Feld getragen werden.

Zwei Kreuzbandrisse an einem Tag

Ein MRT bestätigte die schlimmsten Befürchtungen, nämlich einen Kreuzbandriss im linken Knie. Ob eine Operation notwendig ist, wird noch geprüft. "Ich weiß nicht, warum das passieren musste. Und ich werde nicht lügen: Es tut weh. Ich werde stärker als je zuvor zurückkommen", so der 30-Jährige via X.

Als wäre ein Kreuzbandriss am Matchday nicht genug, dürfte sich auch Micah Parsons von den Green Bay Packers das Kreuzband gerissen haben. Hier folgen genauere Untersuchungen aber noch.