Manuel Neuer
Nach Mainz-Spiel

Verletzungs-Schock bei Bayern! Neuer spielt heuer keine Partie mehr

15.12.25, 11:03
Bittere Nachrichten für den FC Bayern München: Manuel Neuer hat sich im Spiel gegen Mainz verletzt und fällt länger aus. 

Der FC Bayern München muss den nächsten Verletzungs-Ausfall beklagen. Star-Tormann und Kapitän Manuel Neuer hat sich am Sonntag beim 2:2 gegen Mainz verletzt und fehlt dem deutschen Rekordmeister.

Der 39-jährige Goalie hat sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Damit verpasst er auf jeden Fall das Jahres-Abschlussspiel am Sonntag (ab 17.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) gegen Heidenheim. Wie lange er genau ausfällt, ist bislang nicht bekannt. Am 11. Jänner startet in Deutschland die Rückrunde, davor gibt es für die Bayern noch einen Test gegen Red Bull Salzburg.

Damit bekommt Zukunfts-Hoffnung Jonas Urbig eine weitere Chance, sich im Tor zu beweisen. Seit Wochen wird spekuliert, wie die Zukunft zwischen den Pfosten in München aussieht. Manuel Neuers Vertrag läuft mit Saisonende aus. Über eine mögliche Verlängerung wollen die Verantwortlichen erst ab Frühling mit Neuer reden.

