Jamal Musiala
Kompany-Update

Musiala muss auf Comeback warten: "Hoffentlich klappt es..."

13.12.25, 18:03
Nach seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM im Sommer schuftet FC-Bayern-Youngster Jamal Musiala am Comeback, jetzt gab Cheftrainer Vincent Kompany ein überraschendes Update. 

Er gilt als eine der großen Hoffnungen für die Zukunft des FC Bayern München. Jamal Musiala, der sich bei der Klub-WM vergangenen Sommer einen Wadenbeinbruch zugezogen hatte. Dabei feierte er damals erst sein Comeback, nachdem er zuvor wegen eines Muskelbündelrisses mehrere Monate ausgefallen war.

Bayerns Sport-Boss Max Eberl verkündete zuletzt, dass man auch wegen Musiala mit keinen großen Transfers im Winter rechnet. Vielmehr werden die Langzeit-Verletzten, die ihr Comeback feiern sollen, als Neuzugänge gesehen. Doch während Alphonso Davies schon weiter ist, kann Musiala derzeit noch nicht einmal mit der Mannschaft mittrainieren.

Jamal Musiala
Einen Tag vor dem Spiel gegen Mainz am Sonntag (ab 17.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) gab nun Bayern-Coach Vincent Kompany ein überraschendes Update zur Rückkehr des deutschen Ausnahme-Talents.

Kein Risiko bei Musiala

Auf die Frage, wann Musiala mit der Mannschaft trainieren kann, meinte der belgische Übungsleiter, dass man keinen Druck auf Jamal und die medizinische Abteilung machen möchte und keine weitere Verletzung des Offensiv-Allrounders riskieren möchte.

Jamal Musiala
"Hoffentlich klappt es mit ein paar Trainingseinheiten vor Weihnachten. Das wäre einfach schön vom Gefühl her. Für die Mannschaft und für ihn", meint Kompany weiter und ergänzt: "Dann sollen im Jänner seine ersten Spielminuten."

Seinen ersten Einsatz könnte Musiala also beim Test-Kracher gegen Salzburg feiern, um eine Woche später beim Rückrunden-Start gegen Wolfsburg als Geheimwaffe in den Kader zurückkehren zu können.

