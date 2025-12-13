Alles zu oe24VIP
Jürgen Klinsmann
© APA/AFP/HECTOR RETAMAL

Überraschend

Fußball-Hammer: Jürgen Klinsmann kehrt zum FC Bayern zurück

13.12.25, 11:01
Als Trainer wurde er fortgejagt, jetzt kehr Jürgen Klinsmann zum FC Bayern zurück.

Damit haben wohl nur die wenigsten Fußball-Fans gerechnet. Jürgen Klinsmann (61) kehrt zum FC Bayern zurück und steht für den deutschen Rekordmeister wieder auf dem Platz.

Wie am Samstag offiziell bestätigt wurde, ist Klinsmann Teil der Bayern-Legenden beim Hallenturnier im SAP Garden. Am 18. Jänner wird der 61-Jährige zusammen mit anderen Altstars beim „FC Bayern Legends Cup“ auflaufen. Neben Klinsmann sind unter anderem auch Franck Ribéry, Arjen Robben, Lothar Matthäus und Giovane Elber dabei.

klinsmann hoeness
© Reuters

Klinsmann spielte von 1995 bis 1997 für den FC Bayern und wurde 2008 Trainer der Münchner. Nach einer 0:1-Heimniederlage gegen den FC Schalke 04 wurde der ehemalige deutsche Bundestrainer aber schon in seiner ersten Saison entlassen.

