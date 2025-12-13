Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
Fifa
© getty

Länder protestieren

Iran vs. Ägypten: Streit um "Pride"-Spiel bei FIFA-WM-Partie eskaliert

13.12.25, 09:23
Teilen

Bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr sorgt eine Gruppenpartie zwischen Ägypten und Iran bereits im Vorfeld für heftige Diskussionen. Geplant ist das Spiel als sogenanntes "Pride Match". 

Bei der WM-Partie zwischen Ägypten und Iran, die am Donnerstag, 26. Juni, in Seattle in Gruppe G ausgetragen wird, ist vorgesehen, das Spiel als "Pride Match" zu veranstalten. Ziel ist es, auf Anliegen der LGBTQ+-Gemeinschaft aufmerksam zu machen. Gegen diese Pläne regt sich jedoch massiver Widerstand der beteiligten Nationen.

Pride-Fest in Seattle

Pride-Fest in Seattle

© Getty

Deutliche Ablehnung aus Ägypten

Der ägyptische Fußballverband (EFA) erklärte in einem offiziellen Schreiben an FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström, dass man "jegliche Aktivitäten zur Unterstützung von Homosexualität" im Rahmen des Spiels ablehne. Solche Aktionen würden kulturelle und religiöse Empfindlichkeiten der Fans beider Länder verletzen und seien mit deren Kultur und Religion unvereinbar.

Mohamed Salah

Mohamed Salah

© Getty

Der Verband forderte, dass am Spieltag keinerlei Veranstaltungen oder Darstellungen im Stadion stattfinden dürfen, die im Zusammenhang mit Unterstützungsaktivitäten für Homosexualität stehen. Ziel sei es, eine Atmosphäre des Respekts zu wahren und den Fokus ausschließlich auf den sportlichen Wettbewerb zu legen.

Auch Iran erhebt Einwände

Auch der iranische Fußballverband äußerte sich ablehnend. Laut der iranischen Nachrichtenagentur ISNA erklärte Verbandspräsident Mehdi Taj, dass beide Länder Einwände gegen das geplante "Pride Match" erhoben hätten. Die Initiative bezeichnete er als "irrationale Maßnahme zur Unterstützung einer bestimmten Gruppe".

Mehdi Taremi

Mehdi Taremi

© Getty

Die Organisatoren des "Pride Match" erklärten gegenüber dem Online-Portal "Outsports", dass die begleitenden Events und Aktivitäten bereits lange vor der Gruppenauslosung geplant worden seien. Eine Stellungnahme der FIFA zu dem Konflikt liegt bislang nicht vor.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden