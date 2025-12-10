Gesundheitswarnung: Masernfall betrifft Schulbuslinien

Behörden warnen nach einem Masernfall vor möglicher Ansteckung im OÖVV-Bus.

Grieskirchen. Die BH Grieskirchen und Eferding informieren über einen Masernfall, bei dem eine unwissentlich infizierte Person zwischen 25. und 28. November 2025 täglich im OÖVV-Schulbus von Neukirchen am Walde (06:47 Uhr) nach Grieskirchen und retour unterwegs war. Aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr könnte es zu weiteren Infektionen gekommen sein.

Personen ohne Immunität durch zwei MMR-Impfungen oder eine durchgemachte Erkrankung sollen ihren Impfstatus prüfen und den Gesundheitszustand beobachten. Treten bis 19. Dezember Symptome wie hohes Fieber, Husten, Schnupfen oder Bindehautentzündung auf, ist umgehend die Hausarztpraxis telefonisch zu kontaktieren und Kontakte sind zu meiden.