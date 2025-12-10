Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Schon wieder Masernfall in OÖ.
© Getty

Auf Symptome achten

Gesundheitswarnung: Masernfall betrifft Schulbuslinien

10.12.25, 13:56
Teilen

Behörden warnen nach einem Masernfall vor möglicher Ansteckung im OÖVV-Bus. 

Grieskirchen. Die BH Grieskirchen und Eferding informieren über einen Masernfall, bei dem eine unwissentlich infizierte Person zwischen 25. und 28. November 2025 täglich im OÖVV-Schulbus von Neukirchen am Walde (06:47 Uhr) nach Grieskirchen und retour unterwegs war. Aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr könnte es zu weiteren Infektionen gekommen sein.

Lesen Sie auch

Personen ohne Immunität durch zwei MMR-Impfungen oder eine durchgemachte Erkrankung sollen ihren Impfstatus prüfen und den Gesundheitszustand beobachten. Treten bis 19. Dezember Symptome wie hohes Fieber, Husten, Schnupfen oder Bindehautentzündung auf, ist umgehend die Hausarztpraxis telefonisch zu kontaktieren und Kontakte sind zu meiden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden