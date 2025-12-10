Benko-Anwalt: "Wie 9:2 Sieg im Fußball - aber vor Gericht ist es anders"

Sichtlich ernüchtert stellte sich der Anwalt von René Benko, Norbert Wess, nach dem Urteil den Kameras

Norbert Wess hat schon Karl-Heinz Grasser verteidigt, am Mittwoch warf er sich für seinen Mandanten René Benko in Innsbruck in die Gerichtsschlacht. Nach dem Urteil stellt sich Wess vor dem Gericht den Kameras: Das Urteil sei „schwierig zu kommentieren“, sagte der Anwalt. Damit meinte er den Schuldspruch einerseits und den Freispruch andererseits. „Würde man ein Fußballspiel mit 9:2 gewinnen, wäre man froh, in diesem Fall ist es anders.“ Damit spielt Wess darauf an, dass Benko lediglich wegen zwei Uhren schuldig gesprochen worden ist. Er zeigte sich eindeutig überrascht, dass zwischen den Uhren unterschieden worden ist. Nochmal zur Erinnerung: Für zwei Uhren wurde Benko schuldig gesprochen, für die anderen neun wurde er jedoch freigesprochen.

Frage der Rechtsmittel wird noch beraten

Legt Benko gegen das Urteil Rechtsmittel ein? „Bis Montag wird die Entscheidung definitiv gefallen sein“, so Wess. Seinem Kollegen Michael Hohenauer gratuliert er zum Freispruch für Nathalie Benko. Benko wird nach seinem Schuldspruch wohl weiter in der Justizanstalt inhaftiert bleiben. Anwalt Wess geht nicht davon aus, dass sich jemand dagegen aussprechen werde.

Anwalt „Keine einfache Situation für René und Nathalie Benko“

„Für beide keine einfache Situation“, kommentiert Wess die Frage, wie es Benko nach dem Urteil und dem erstmaligen Treffen mit seiner Frau Nathalie nach einem Jahr emotional gehe. Er halte es auch für rechtswidrig, dass sogar überwachte Telefonate zwischen den beiden verboten seien.