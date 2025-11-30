Kurioser Elfer, Pannen-Goalie: Glasner-Pleite gegen United

Rückschlag für Oliver Glasner und Crystal Palace! Trotz 1:0-Führung, setzte es eine 1:2-Heimpleite gegen Krisenklub Manchester United.

In der ersten Hälfte sorgte ein kurioser Elfer für Aufsehen. Jean-Philippe Mateta schoss sich den Ball mit dem rechten auf den linken Fuß - sein Tor zählte nicht. Doch der Franzose durfte nochmal antreten und versenkte dann zum völlig verdienten 1:0 (36.) für die Glasner-Elf.

Von United kam wenig bis gar nichts, Palace ließ noch zwei riesige Konterchancen vor der Halbzeit aus.

United dreht Partie, Goalie hilft mit

Gleich zum Wiederanpfiff wurden die "Eagles" aber kalt erwischt: Josh Zirkzee lauerte bei einer Freistoßflanke perfekt im Strafraum, knallte die Kugel in die Maschen (54.) - Goalie Dan Henderson sah dabei allerdings nicht gut aus, wurde im kurzen Eck überrascht.

Nur zehn Minuten später zappelte die Kugel abermals im Tor - 2:1! Mason Mount traf nach einem kurz abgespielten Freistoß, wieder sah der Palace-Goalie unglücklich aus.

Der Schlager des Spieltages steigt ab 17:30 Uhr in London: Chelsea empfängt Leader Arsenal zum Derby.