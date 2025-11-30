Nächster Bayern-Hammer um Manuel Neuer (39)

Manuel Neuer steht wieder im Mittelpunkt – und diesmal nicht nur wegen der Diskussion um seine mögliche Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft.

Der Bayern-Kapitän, 39 Jahre alt, liefert derzeit Schlagzeilen im Wochentakt: vier Partien, vier Unsicherheiten. Gegen Union (2:2), Freiburg (6:2), Arsenal (1:3) und am Samstag gegen St. Pauli (3:1) sah der Weltmeister von 2014 nicht gut aus. Der Gegentreffer in die kurze Ecke gegen den Kiezklub passte ins Bild.

Auffällig dabei: Neuer spielt seit zwei Partien mit einem Vier-Finger-Handschuh. Schon auf der Reise nach London war zu sehen, dass an seiner linken Hand Ring- und kleiner Finger zusammengetapt waren – ein Vorgehen, das bei Kapselverletzungen üblich ist. Für die Spiele gegen Arsenal und St. Pauli erhielt er deshalb eine Sonderanfertigung seines Handschuhs, in dem beide Finger gemeinsam in einer breiteren Kammer stecken.

Spezialhandschuh für Neuer

Gut möglich, dass Neuer diesen Spezialhandschuh auch am Mittwoch im DFB-Pokal in Berlin gegen Union tragen wird. Dort steht fest: Der Torhüter kehrt nach seiner Rotsperre für die ersten beiden Pokalrunden ins Tor zurück. Bayern-Trainer Vincent Kompany stellte nach dem Sieg gegen St. Pauli klar: „Manu steht wieder im Tor. Wir haben keine Gespräche geführt über einen Pokal-Torwart oder nicht.“

© Getty

Das bedeutet: Jonas Urbig, 22, der in den Pokalspielen gegen Wehen Wiesbaden (3:2) und Köln (4:1) als Vertreter überzeugte, muss wieder auf die Bank. Urbig, im Januar für sieben Millionen Euro aus Köln gekommen, wurde also nicht zum eigenen Pokal-Torwartmodell.

Kompany betont dennoch, dass der Klub langfristig plant: „Es wird der Moment kommen, wo wir immer wieder schauen, wie wir die Minuten für Jonas einbringen können – das weiß Manu, das weiß Jonas.“ Ein konkretes Minuten-Konzept gebe es aber nicht. Insgesamt kam Urbig in dieser Saison dreimal zum Einsatz, seit seinem Wechsel bereits 15-mal.

Im Achtelfinale allerdings setzt der Trainer auf Erfahrung, Routine – und Neuers ungewöhnlichen Vier-Finger-Handschuh.