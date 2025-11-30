Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Nächster Bayern-Hammer um Manuel Neuer (39)
© Getty

Entscheidung steht

Nächster Bayern-Hammer um Manuel Neuer (39)

30.11.25, 13:09
Teilen

Manuel Neuer steht wieder im Mittelpunkt – und diesmal nicht nur wegen der Diskussion um seine mögliche Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft. 

Der Bayern-Kapitän, 39 Jahre alt, liefert derzeit Schlagzeilen im Wochentakt: vier Partien, vier Unsicherheiten. Gegen Union (2:2), Freiburg (6:2), Arsenal (1:3) und am Samstag gegen St. Pauli (3:1) sah der Weltmeister von 2014 nicht gut aus. Der Gegentreffer in die kurze Ecke gegen den Kiezklub passte ins Bild.

Auffällig dabei: Neuer spielt seit zwei Partien mit einem Vier-Finger-Handschuh. Schon auf der Reise nach London war zu sehen, dass an seiner linken Hand Ring- und kleiner Finger zusammengetapt waren – ein Vorgehen, das bei Kapselverletzungen üblich ist. Für die Spiele gegen Arsenal und St. Pauli erhielt er deshalb eine Sonderanfertigung seines Handschuhs, in dem beide Finger gemeinsam in einer breiteren Kammer stecken.

Spezialhandschuh für Neuer

Gut möglich, dass Neuer diesen Spezialhandschuh auch am Mittwoch im DFB-Pokal in Berlin gegen Union tragen wird. Dort steht fest: Der Torhüter kehrt nach seiner Rotsperre für die ersten beiden Pokalrunden ins Tor zurück. Bayern-Trainer Vincent Kompany stellte nach dem Sieg gegen St. Pauli klar: „Manu steht wieder im Tor. Wir haben keine Gespräche geführt über einen Pokal-Torwart oder nicht.“

Nächster Bayern-Hammer um Manuel Neuer (39)
© Getty

Das bedeutet: Jonas Urbig, 22, der in den Pokalspielen gegen Wehen Wiesbaden (3:2) und Köln (4:1) als Vertreter überzeugte, muss wieder auf die Bank. Urbig, im Januar für sieben Millionen Euro aus Köln gekommen, wurde also nicht zum eigenen Pokal-Torwartmodell.

Kompany betont dennoch, dass der Klub langfristig plant: „Es wird der Moment kommen, wo wir immer wieder schauen, wie wir die Minuten für Jonas einbringen können – das weiß Manu, das weiß Jonas.“ Ein konkretes Minuten-Konzept gebe es aber nicht. Insgesamt kam Urbig in dieser Saison dreimal zum Einsatz, seit seinem Wechsel bereits 15-mal.

Im Achtelfinale allerdings setzt der Trainer auf Erfahrung, Routine – und Neuers ungewöhnlichen Vier-Finger-Handschuh.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden