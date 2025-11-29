Manuel Neuer überrascht mit Aussage über Rücktritt

Manuel Neuer hat sich am Samstag gegen St. Pauli wieder einen Patzer geleistet. Nach dem Spiel überraschte er im Interview mit einer Ansage.

Seit Wochen steht die Tormann-Legende des FC Bayern, Manuel Neuer, in der Kritik. Mit mittlerweile 39 Jahren zählt er definitiv nicht mehr zu den Jüngsten seiner Gattung. Hinzu kommt, dass er zuletzt scheinbar immer fehleranfälliger wurde. Sein Vertrag läuft mit Saisonende aus und dennoch scheint er nicht daran zu denken, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, oder doch?

Zuletzt meldete sich auch Bayerns Sport-Boss Max Eberl zur Personalie Neuer und stellte fest, dass man frühestens nach seinem 40. Geburtstag im März über eine weitere Zusammenarbeit reden werde. Ein klares Bekenntnis zur langjährigen Nummer 1 sieht definitiv anders aus.

Dennoch kursieren immer wieder Gerüchte, dass der Bayern-Kapitän nächsten Sommer sein Comeback in der DFB-Elf feiern könnte und mit der Nagelsmann-Truppe nach Nordamerika zur Weltmeisterschaft reist. Für viele Experten wäre das dann der krönende Abschluss seiner ruhmreichen Karriere, in der er immerhin 33 Titel auf Vereins- und Nationalteam-Ebene geholt hat.

"Muss mir schon mal Gedanken machen"

Nach dem 3:1-Sieg gegen St. Pauli wurde Neuer gefragt, was realistischer sei: Eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern oder ein Comeback in der DFB-Elf. Neuer gab sich anfangs zurückhaltend und ließ sich nur ein "das weiß ich auch nicht" entlocken. Er weiß auch: "Ich muss mir schon mal Gedanken machen, wie es dann weitergeht."

"Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin. Für mich liegt der Fokus ganz klar auf dem Verein", verdeutlicht Neuer, der nach der EM 2024 seine Nationalteam-Karriere für beendet erklärt hatte. Gut möglich, dass er nun ein letztes Mal mit den Bayern versucht, das Triple zu holen und sich dann in seinen wohlverdienten Ruhestand zurückzieht.