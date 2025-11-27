So erklärt Manuel Neuer seinen Mega-Patzer

Der FC Bayern muss die erste Saisonniederlage hinnehmen – besonders Manuel Neuer sah gegen Arsenal nicht gut aus.

Arsenal hat den Mittwoch-Schlager in der Fußball-Champions-League gegen den FC Bayern mit 3:1 für sich entschieden. Für die Münchner war es die erste Pleite in dieser Saison und im fünften Ligaphasenspiel der erste Punkteverlust.

Arsenal zu stark

In London verzeichneten die Bayern in der ersten Hälfte deutlich mehr Ballbesitz, das erste Tor erzielte aber Arsenal. Nach einem Corner köpfelte Jurrien Timber ein (22.), die Gäste reklamierten wegen eines vorangegangenen Remplers gegen Manuel Neuer vergeblich. Zehn Minuten später gelang dem deutschen Rekordchampion der Ausgleich - der 17-jährige Lennart Karl verwertete eine optimale Vorlage von Serge Gnabry.

Nach dem Seitenwechsel wurde der Druck der „Gunners“ immer stärker, vor allem bei Standardsituationen gerieten die Bayern oftmals ins Wanken. Die Tore fielen jedoch aus dem Spiel heraus. Nach einem Fehlpass von Dayot Upamecano flankte der kurz zuvor eingewechselte Riccardo Calafiori zur Mitte, Noni Madueke war schneller als der als Linksverteidiger aufgebotene und in der 72. Minute ausgewechselte Konrad Laimer und traf aus kurzer Distanz (69.). Nach einem missglückten Ausflug von Neuer sorgte Gabriel Martinelli für den Endstand (77.).

"Komme nicht mehr ran"

Manuel Neuer versuchte nach dem Spiel seinen Patzer zu erklären: „Wenn du zurückliegst, ist es einfach so, dass du ein bisschen mehr Risiko gehen musst“, so Neuer. „Der Pass war gut, das wird immer eine Großchance werden. Ich habe versucht, das vorher zu beseitigen. Und er nimmt ihn gut mit zur Seite. Der Touch war einfach entscheidend und der Pass war gut. Da komme ich halt dann nicht mehr hin.“

Auch beim ersten Tor der Gunners sah Neuer nicht gut aus, auch wenn der Bayern-Goalie beim Eckball ein Foul gegen sich sieht. „Ich bin natürlich aus der Balance. Und dann habe ich auch eine andere Position, als ich sie gerne gehabt hätte. Und komme dann auch vorne nicht mehr so hin“, so Neuer.

„Ich bin kein Torwart, der sich hinschmeißt auf den Boden.“