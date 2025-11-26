3:1! Arsenal räumt Bayern im Spitzenduell beiseite

Es war lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe, sowohl Arsenal als auch die Bayern hatten starke Phasen. Eine deutliche Leistungssteigerung der Gunners und zwei grobe Patzer von Bayern-Torhüter Manuel Neuer besiegelte aber die 3:1-Niederlage.

In den ersten 15 Minuten hatten die Bayern unglaubliche 71 Prozent Ballbesitz, doch das 1:0 erzielte dennoch Arsenal und wie könnte es anders sein, war es ein Eckball (22.). Jurrien Timber hielt den Kopf hin, Manuel Neuer sah aber nicht gut aus - es war der erste Rückstand für die Bayern in dieser CL-Saison.

Auch die weiteren Topchancen hatten vorerst die Gunners. Doch auch die Bayern trafen mit der ersten Chance und natürlich war es hier Wunderkind Lennart Karl (32.). Ein Traumpass von Joshua Kimmich aus der eigenen Hälfte über die Abwehrkette, Serge Gnabry legte quer und Karl blieb eiskalt. Mit 1:1 ging es in die Kabinen.

Gunners legen den Schalter um

In der zweiten Halbzeit bekam Arsenal das Heimspiel erstmals so richtig in den Griff und hatte eine Chance nach der anderen. In der 69. Minute ließen sie dann aber den Ball im Netz zappeln. Nach Ballverlust des FCB ging es schnell, der kurz davor eingewechselte Ricardo Calafiori flankte perfekt auf Noni Madueke und der musste nur noch einschieben.

Die Bayern konnten selbst aber nicht noch einmal nachlegen, stattdessen kam Neuer bei einem Konter weit aus seinem Tor, schlug aber komplett daneben und Gabriel Martinelli musste nur noch einschieben (77.). Damit war der Deckel drauf. Es war der erste Sieg der Engländer gegen Bayern in 10 Jahren.

Damit übernimmt Arsenal die alleinige Tabellenführung der Champions League, drei Punkte vor den Verfolgern PSG, Bayern, Real Madrid und Inter Mailand.