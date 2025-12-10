1:2 gegen Manchester City - Alonso-Job bei Real wackelt!

Real Madrid hat das wichtige Champions-League-Topspiel gegen Manchester City mit 1:2 verloren. Die Niederlage erhöht den Druck auf Trainer Xabi Alonso, dessen Zukunft nun ungewisser denn je scheint.

Real Madrid hat das Champions-League-Topduell gegen Manchester City mit 1:2 verloren. Die Heimpleite erhöht den Druck auf Trainer Xabi Alonso, dessen Job nun ernsthaft in Gefahr sein könnte.

Frühe Führung für Real Madrid

Die Madrilenen erwischten einen guten Start. Nach 27 Minuten schickte Jude Bellingham Rodrygo auf die rechte Seite, der eiskalt ins lange Eck zu seinem ersten Saisontor abschloss - 1:0 für Real. Es war bereits Rodrygos fünftes Tor gegen Manchester City.

City dreht Spiel vor der Pause

Die Antwort von City ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Eckball wehrte Torhüter Thibaut Courtois einen Gvardiol-Kopfball schwach nach vorne ab, Nico O'Reilly musste nur noch aus kurzer Distanz einschieben (35.). Es war der erste City-Schuss aufs Tor.

Elfmeter kurz vor der Halbzeit

Nur wenige Minuten später zeigte Schiedsrichter Clement Turpin auf den Elferpunkt, weil Antonio Rüdiger Erling Haaland niederriss. Der gefoulte Norweger trat selbst an und verwandelte souverän zum 2:1 (43.). Mit nur zwei Torschüssen hatte City das Spiel gedreht.

Zweite Hälfte ohne Tore

In der zweiten Hälfte setzte sich die englische Dominanz fort, doch beide Teams vergaben ihre Chancen kläglich. Alonso reagierte mit Offensivwechseln - Lucas Diaz kam für Mittelfeldspieler Dani Ceballos.

Vergebene Chancen und Pech

Der eingewechselte Endrick traf in der 85. Minute per Kopf noch die Latte. Ohne den verletzten Stürmerstar Kylian Mbappe mangelte es Real an Ideen und Effizienz in der Offensive.

War es das für Alonso?

In der Tabelle ist für die Spanier nicht viel verloren, sie befinden sich noch immer in den Top 8. Geht man nach den Medienberichten vor dem Spiel, war es das aber für Alonso bei seinem Real.