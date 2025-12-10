Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
1:2 gegen Manchester City - Alonso-Job bei Real wackelt!
© Getty

Champions League

1:2 gegen Manchester City - Alonso-Job bei Real wackelt!

10.12.25, 22:48
Teilen

Real Madrid hat das wichtige Champions-League-Topspiel gegen Manchester City mit 1:2 verloren. Die Niederlage erhöht den Druck auf Trainer Xabi Alonso, dessen Zukunft nun ungewisser denn je scheint.

Real Madrid hat das Champions-League-Topduell gegen Manchester City mit 1:2 verloren. Die Heimpleite erhöht den Druck auf Trainer Xabi Alonso, dessen Job nun ernsthaft in Gefahr sein könnte.

Frühe Führung für Real Madrid

Die Madrilenen erwischten einen guten Start. Nach 27 Minuten schickte Jude Bellingham Rodrygo auf die rechte Seite, der eiskalt ins lange Eck zu seinem ersten Saisontor abschloss - 1:0 für Real. Es war bereits Rodrygos fünftes Tor gegen Manchester City.

City dreht Spiel vor der Pause

Die Antwort von City ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Eckball wehrte Torhüter Thibaut Courtois einen Gvardiol-Kopfball schwach nach vorne ab, Nico O'Reilly musste nur noch aus kurzer Distanz einschieben (35.). Es war der erste City-Schuss aufs Tor.

Elfmeter kurz vor der Halbzeit

Nur wenige Minuten später zeigte Schiedsrichter Clement Turpin auf den Elferpunkt, weil Antonio Rüdiger Erling Haaland niederriss. Der gefoulte Norweger trat selbst an und verwandelte souverän zum 2:1 (43.). Mit nur zwei Torschüssen hatte City das Spiel gedreht.

Zweite Hälfte ohne Tore

In der zweiten Hälfte setzte sich die englische Dominanz fort, doch beide Teams vergaben ihre Chancen kläglich. Alonso reagierte mit Offensivwechseln - Lucas Diaz kam für Mittelfeldspieler Dani Ceballos.

Vergebene Chancen und Pech

Der eingewechselte Endrick traf in der 85. Minute per Kopf noch die Latte. Ohne den verletzten Stürmerstar Kylian Mbappe mangelte es Real an Ideen und Effizienz in der Offensive.

War es das für Alonso?

In der Tabelle ist für die Spanier nicht viel verloren, sie befinden sich noch immer in den Top 8. Geht man nach den Medienberichten vor dem Spiel, war es das aber für Alonso bei seinem Real.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden