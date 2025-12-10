Alles zu oe24VIP
leupolz khedira
Geheim-Paar

Paukenschlag: Baby-Glück bei Fußball-Traumpaar

10.12.25, 19:01
Sami Khedira und Melanie Leupolz werden zum zweiten Mal Eltern.

Die Olympiasiegerin Melanie Leupolz (31) und Weltmeister Sami Khedira (38) sind seit Jahren gemeinsam. Das Paar zeigt sich fast nie gemeinsam in der Öffentlichkeit. Nun vergrößert das deutsche Fußball-Traumpaar seine Familie.

Beide erwarten ihr zweites Kind. Im Oktober 2022 brachte Leupolz einen gemeinsamen Sohn zur Welt. Sie unterbrach dafür ihre Karriere beim englischen Verein FC Chelsea. Die Mittelfeldspielerin kehrte vor der WM 2023 in Australien zurück.

Karriere-Ende

Damals wohnten ihr Sohn und Khedira mit im Teamhotel. Khedira kümmerte sich um ihren Sohn, wenn Leupolz mit der Nationalmannschaft zu den Partien reiste. Nach dem Gruppen-Aus trat die Mittelfeldspielerin aus dem Team zurück und konzentrierte sich auf ihre Klub-Karriere.

Sie wechselte zu Khediras ehemaligem Arbeitgeber Real Madrid. Im vergangenen Sommer beendete Leupolz ihre Karriere.

Die Ex-Nationalspielerin hat einen Job beim DFB angenommen. Dort ist sie Koordinatorin für Female Player Care und Development. Leupolz kümmert sich um gesundheitliche Themen von Spielerinnen. Ein wichtiger Punkt werden dabei auch Schwangerschaften während der aktiven Zeit. Die Mittelfeldspielerin berät auch Spielerinnen bei der Ausbildung für einen zweiten Job während und nach der Karriere.

