Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Amira Aly
© Getty

Medienbericht

Liebes-Aus bei Amira Aly?

05.12.25, 20:20
Teilen

In einem Interview verrät Amira Aly plötzlich das Unvorhergesehene! 

Als sie im Interview mit der „Bild“ gefragt wird, wie sie Weihnachten verbringen möchte, schockt ihre Antwort.

„Allein“, antwortet sie ganz offen. Bereits im Vorfeld gab es Spekulationen rund um eine Trennung bei der schönen Deutschen.

Amira Aly und Christian Düren

Amira Aly und Christian Düren

© Getty Images

Angebliche schwere Beziehungs-Krise

Seit vier Wochen hörte man aus dem Umfeld von Amira Aly und dem TV-Moderator Christian Düren: Die beiden sollen in einer schweren Liebeskrise stecken. Sogar von Liebes-Aus ist die Rede: Amira habe sich von Christian getrennt. Und nun? Wahrscheinlich mit ihrer Antwort bestätigt!

Vor zwei Jahren sprang der Funke über

Im Jänner 2024 hat es zwischen den beiden gefunkt, sie kamen wenig später zusammen. Noch vor wenigen Wochen schwärmte sie über ihre große Liebe: „Christian zeigt mir jeden Tag, dass er an meiner Seite steht. Komme, was wolle.“

Wie die Bild außerdem erfuhr, feiert sie Weihnachten allein mit ihren beiden Söhnen (Papa ist Amiras Ex-Mann Oliver Pocher).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden