Liebes-Aus bei Amira Aly?

In einem Interview verrät Amira Aly plötzlich das Unvorhergesehene!

Als sie im Interview mit der „Bild“ gefragt wird, wie sie Weihnachten verbringen möchte, schockt ihre Antwort.

„Allein“, antwortet sie ganz offen. Bereits im Vorfeld gab es Spekulationen rund um eine Trennung bei der schönen Deutschen.

Amira Aly und Christian Düren © Getty Images

Angebliche schwere Beziehungs-Krise

Seit vier Wochen hörte man aus dem Umfeld von Amira Aly und dem TV-Moderator Christian Düren: Die beiden sollen in einer schweren Liebeskrise stecken. Sogar von Liebes-Aus ist die Rede: Amira habe sich von Christian getrennt. Und nun? Wahrscheinlich mit ihrer Antwort bestätigt!

Vor zwei Jahren sprang der Funke über

Im Jänner 2024 hat es zwischen den beiden gefunkt, sie kamen wenig später zusammen. Noch vor wenigen Wochen schwärmte sie über ihre große Liebe: „Christian zeigt mir jeden Tag, dass er an meiner Seite steht. Komme, was wolle.“

Wie die Bild außerdem erfuhr, feiert sie Weihnachten allein mit ihren beiden Söhnen (Papa ist Amiras Ex-Mann Oliver Pocher).