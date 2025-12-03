Not-Operation! Große Sorgen um Meghans Papa

Der gesundheitliche Zustand von Thomas Markle, dem Vater von Herzogin Meghan, sorgt erneut für große Sorge.

Der 81-Jährige befindet sich nach einer Notoperation auf den Philippinen derzeit auf der Intensivstation. Das bestätigte sein Sohn Thomas Jr. gegenüber mehreren Medien.

Markle war am Dienstag in seinem Zuhause schwer erkrankt und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort stellten Ärzte fest, dass sein Leben „unmittelbar in Gefahr“ war, wie sein Sohn berichtete. Umgehend wurde er per Rettungswagen in eine größere Klinik verlegt, wo er sich einer rund dreistündigen Operation unterziehen musste. Nun steht ein weiterer Eingriff bevor: Ein Blutgerinnsel soll entfernt werden.

Bitte um Gebete

Thomas Jr. appellierte in diesem Zusammenhang an die Öffentlichkeit: „Ich würde alle weltweit bitten, ihn in ihre Gedanken einzuschließen.“

Auch seine Schwester Samantha Markle (61) zeigte sich äußerst besorgt. Der gesundheitlich angeschlagene 81-Jährige habe in den vergangenen Jahren enormen Belastungen standhalten müssen: „Er ist ein starker Mann, aber er hat so viel durchgemacht. Ich bete, dass er stark genug ist, das zu überstehen.“

Immer wieder Probleme

Tatsächlich kämpft Thomas Markle schon länger mit massiven gesundheitlichen Problemen. Bereits 2018, kurz vor der Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry, erlitt er zwei Herzinfarkte – eine Reise nach London zur Trauung war damals nicht mehr möglich. König Charles übernahm daraufhin die Aufgabe, Meghan in der St.-George’s-Kapelle ein Stück weit zum Altar zu führen – eine Geste, für die sich Markle später öffentlich bedankte.

Im Jahr 2022 folgte ein schwerer Schlaganfall, der ihn zeitweise seiner Sprache beraubte. Erst nach intensiver Therapie konnte er wieder eingeschränkt sprechen, gilt jedoch seitdem als zunehmend gebrechlich. Zu seinem Schwiegersohn Harry und seinen Enkelkindern Archie (6) und Lilibet (4) hat er bis heute keinen persönlichen Kontakt.