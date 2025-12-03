Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Not-Operation! Große Sorgen um Meghans Papa
© Getty

Intensivstation

Not-Operation! Große Sorgen um Meghans Papa

03.12.25, 20:45
Teilen

Der gesundheitliche Zustand von Thomas Markle, dem Vater von Herzogin Meghan, sorgt erneut für große Sorge. 

Der 81-Jährige befindet sich nach einer Notoperation auf den Philippinen derzeit auf der Intensivstation. Das bestätigte sein Sohn Thomas Jr. gegenüber mehreren Medien.

Markle war am Dienstag in seinem Zuhause schwer erkrankt und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort stellten Ärzte fest, dass sein Leben „unmittelbar in Gefahr“ war, wie sein Sohn berichtete. Umgehend wurde er per Rettungswagen in eine größere Klinik verlegt, wo er sich einer rund dreistündigen Operation unterziehen musste. Nun steht ein weiterer Eingriff bevor: Ein Blutgerinnsel soll entfernt werden.

Bitte um Gebete

Thomas Jr. appellierte in diesem Zusammenhang an die Öffentlichkeit: „Ich würde alle weltweit bitten, ihn in ihre Gedanken einzuschließen.“

Auch seine Schwester Samantha Markle (61) zeigte sich äußerst besorgt. Der gesundheitlich angeschlagene 81-Jährige habe in den vergangenen Jahren enormen Belastungen standhalten müssen: „Er ist ein starker Mann, aber er hat so viel durchgemacht. Ich bete, dass er stark genug ist, das zu überstehen.“

Immer wieder Probleme

Tatsächlich kämpft Thomas Markle schon länger mit massiven gesundheitlichen Problemen. Bereits 2018, kurz vor der Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry, erlitt er zwei Herzinfarkte – eine Reise nach London zur Trauung war damals nicht mehr möglich. König Charles übernahm daraufhin die Aufgabe, Meghan in der St.-George’s-Kapelle ein Stück weit zum Altar zu führen – eine Geste, für die sich Markle später öffentlich bedankte.

Im Jahr 2022 folgte ein schwerer Schlaganfall, der ihn zeitweise seiner Sprache beraubte. Erst nach intensiver Therapie konnte er wieder eingeschränkt sprechen, gilt jedoch seitdem als zunehmend gebrechlich. Zu seinem Schwiegersohn Harry und seinen Enkelkindern Archie (6) und Lilibet (4) hat er bis heute keinen persönlichen Kontakt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden