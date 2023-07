× Diese Zimmerpflanzen lassen Sie besser schlafen

Der Schlaf kommt meist zu spät, das Aufwachen viel zu früh: Auch in Österreich leiden Millionen Menschen an Schlafstörungen. Doch etwas Grün im Schlafzimmer leistet schnell Hilfe. Wir verraten, welche Zimmerpflanzen sich am besten für erholsamen Schlaf eignen:

Neueste Forschungsergebnisse bestätigen: Zimmerpflanzen sind gut für die Gesundheit. Bestimmte Pflanzen tragen nämlich dazu bei, Stress und Nervosität zu reduzieren und zudem schädliche Schadstoffe aus der Luft zu filtern. Somit wirken sie sich in Folge auch sehr positiv auf die Schlafqualität, das allgemeine Wohlbefinden und die Gesundheit aus. Eine NASA-Studie bestätigt nun, welche Zimmerpflanzen besonders gut ins Schlafzimmer passen und welche Vorteile sie bieten:



So überstehen Pflanzen den Sommerurlaub Damit für Pflanzen während den Ferien keine Dürreperiode herrscht, helfen bereits einfache Tricks. Aloe Vera Die südafrikanische Wunderpflanze wurde in der NASA-Studie als einer der besten Luftreiniger identifiziert. Obwohl Aloe Vera hauptsächlich als Basis für Hautcremes bekannt ist, kann sie noch viel mehr. Sie reduziert die Belastung durch Schadstoffe wie Benzol (enthalten in Reinigungsmitteln und Plastik) und Formaldehyd (zu finden in Lacken und Bodenbelägen). © Getty Images × Areca-Palme Besonders Menschen, die anfällig für Erkältungen sind, profitieren von der Areca-Palme. Sie erhöht die Luftfeuchtigkeit im Raum, erleichtert das Atmen und fördert dadurch ein leichteres Einschlafen. Zudem eignet sie sich auch bestens für das Home Office, denn die Pflanze steigert die Leistungsfähigkeit, da man durch das Einatmen der weniger schadstoffbelasteten Luft besser arbeiten kann. Efeu Obwohl Efeu oft als lästiges Gewächs an Außenwänden wahrgenommen wird, zeigte die NASA-Studie, dass die Pflanze bis zu 78 Prozent der verunreinigten Luft innerhalb von zwölf Stunden reinigen kann. © Getty Images × Kakteen Kakteen verleihen dem Schlafzimmer nicht nur eine exotische Atmosphäre, sondern nehmen nachts auch Kohlenstoffdioxid auf und geben tagsüber Sauerstoff ab. Für Kakteen eignet sich ein sonniger Fensterplatz am besten, da sie ausreichend Licht benötigen. Zudem sind sie pflegeleicht und müssen nur selten gegossen werden, was sie zu einer besonders unkomplizierten Pflanze macht.